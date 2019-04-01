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01.04.2019
Интерфакс-АВН

Бельгия лаконично прокомментировала заявление российского генерала о подготовке провокации с химоружием в Сирии

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Инспекторы ООН по химоружию в Сирии. Архивное фото
Инспекторы ООН по химоружию в Сирии. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Стенин

Брюссель. 30 марта. ИНТЕРФАКС - В МИД Бельгии с недоумением восприняли заявление руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майора Виктора Купчишина, утверждавшего, что бельгийские спецслужбы вместе с исламистскими боевиками готовят химическую атаку в провинции Идлиб.

"Это именно то, что называется fake news", - заявил в субботу "Интерфаксу" в Брюсселе официальный представитель министерства иностранных дел Бельгии Матье Брандерс в ответ на просьбу прокомментировать заявление российского генерала.

Глава бельгийского МИД Дидье Рейндерс в настоящее время является также министром обороны Бельгии.

По мнению пресс-секретаря, утверждение генерала В.Купчишина не заслуживает других комментариев.

Накануне руководитель российского ЦПВС в Сирии В.Купчишин заявил, что боевики в районе Идлиба при участии спецслужб Франции и Бельгии готовят провокацию с отравляющими веществами против гражданского населения с целью обвинить российских и сирийских военных в применении отравляющих веществ.

"По информации, полученной ЦПВС, незаконными вооруженными формированиями, действующими на территории Идлибской зоны деэскалации, осуществляется подготовка провокаций с целью обвинения Воздушно-космических сил России и сирийских правительственных войск в применении против гражданского населения отравляющих веществ (ОВ)", - сказал генерал на брифинге в пятницу.

По его информации, в три населенных пункта провинции Идлиб под видом бытовых баллонов доставлен хлор.

"23 марта под контролем сотрудников французских спецслужб из города Серакаб в населенные пункты Хан-Шейхун, Маарет-Хорма и Кафер-Зайта под видом баллонов с кислородом и бытовым газом было доставлено отравляющее вещество, предположительно, на основе хлора", - сообщил В.Купчишин.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Бельгия
Россия
Сирия
Франция
Проекты
Химоружие
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