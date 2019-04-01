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01.04.2019
Военно-промышленный курьер

Космонавты пересядут на свой авиалайнер (Видео)

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Источник изображения: vpk-news.ru

Авиационный отряд российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) получил в свое распоряжение самолет Ту-204300.

Видео с кадрами этого воздушного судна появилось в сети.

По сообщению телеканала "Звезда", это первый из двух Ту-204300, заказанных для ЦПК.



Главной задачей самолета станет доставка экипажей МКС на космодромы Байконур и Восточный, а также эвакуация космонавтов с места посадки. Воздушное судно оборудовано шестью каютами для транспортировки людей в лежачем положении сразу после возвращения из космоса.

Сообщается, что данный воздушный лайнер получил имя одного из главных создателей отечественной ракетно-космической техники Сергея Королева.

Ожидается, что в начале следующей недели ЦПК может получить еще один аналогичный самолет. Как рассказал начальник центра Юрий Власов, второй Ту-204300 уже назван в честь первого космонавта Юрия Гагарина.

 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-204
Компании
ЦПК Гагарина
Проекты
Байконур
МКС
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