Космонавты пересядут на свой авиалайнер (Видео)

Авиационный отряд российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) получил в свое распоряжение самолет Ту-204300.

Видео с кадрами этого воздушного судна появилось в сети.

По сообщению телеканала "Звезда", это первый из двух Ту-204300, заказанных для ЦПК.

Главной задачей самолета станет доставка экипажей МКС на космодромы Байконур и Восточный, а также эвакуация космонавтов с места посадки. Воздушное судно оборудовано шестью каютами для транспортировки людей в лежачем положении сразу после возвращения из космоса.

Сообщается, что данный воздушный лайнер получил имя одного из главных создателей отечественной ракетно-космической техники Сергея Королева.

Ожидается, что в начале следующей недели ЦПК может получить еще один аналогичный самолет. Как рассказал начальник центра Юрий Власов, второй Ту-204300 уже назван в честь первого космонавта Юрия Гагарина.