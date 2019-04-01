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01.04.2019
Интерфакс-АВН

Развитие военно-технического сотрудничества обсудили военные России и Мьянмы - Минобороны РФ

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Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на пресс-конференции по итогам форума Армия-2017. 30 августа 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Развитие двусторонних отношений обсудили замминистра обороны РФ Александр Фомин и главком Вооружённых сил Мьянмы Мин Аунг Хлайн, сообщает российское министерство обороны.

"В субботу в городе Нейпьидо состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с главнокомандующим Вооружёнными силами республики Союз Мьянма старшим генералом Мин Аунг Хлайном", - сказали в Минобороны.

"В ходе переговоров стороны обсудили текущие и перспективные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также направления их дальнейшего развития", - отметили там.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Мьянма
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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