Развитие военно-технического сотрудничества обсудили военные России и Мьянмы - Минобороны РФ

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на пресс-конференции по итогам форума Армия-2017. 30 августа 2017.

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Развитие двусторонних отношений обсудили замминистра обороны РФ Александр Фомин и главком Вооружённых сил Мьянмы Мин Аунг Хлайн, сообщает российское министерство обороны.

"В субботу в городе Нейпьидо состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с главнокомандующим Вооружёнными силами республики Союз Мьянма старшим генералом Мин Аунг Хлайном", - сказали в Минобороны.

"В ходе переговоров стороны обсудили текущие и перспективные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также направления их дальнейшего развития", - отметили там.