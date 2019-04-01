Развитие военно-технического сотрудничества обсудили военные России и Мьянмы - Минобороны РФ
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на пресс-конференции по итогам форума Армия-2017. 30 августа 2017.
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Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Развитие двусторонних отношений обсудили замминистра обороны РФ Александр Фомин и главком Вооружённых сил Мьянмы Мин Аунг Хлайн, сообщает российское министерство обороны.
"В субботу в городе Нейпьидо состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с главнокомандующим Вооружёнными силами республики Союз Мьянма старшим генералом Мин Аунг Хлайном", - сказали в Минобороны.
"В ходе переговоров стороны обсудили текущие и перспективные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также направления их дальнейшего развития", - отметили там.
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