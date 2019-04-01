Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Соединенные Штаты решили вернуться к стратегии внезапного развертывания войск в Европе, которая применялась во времена холодной войны. Об этом сообщила газета минобороны страны Stars and Stripes.

Данная стратегия Пентагона известна под названием "Динамичное использование сил". Согласно ей армия должна непредсказуемо перемещать войска, чтобы поддерживать баланс сил с противником.

В качестве примера издание приводит внезапную переброску из Техаса в Польшу пехотного батальона армии США. Генерал-майор Джон Гронски, заместитель командующего Национальной гвардией США в Европе, заявил, что это будет наблюдаться на регулярной основе для любого из противников США.

В настоящее время на территории Польши расквартированы около 4,5 тыс. военных США. Они находятся в составе американской бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.

9 февраля министерство обороны Польши сообщило о закупке у США ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS.