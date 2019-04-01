В Минобороны планируют к июлю получить патент на обновленную систему испытания ракет

Она позволит облучать головные части ракет, беспилотники, космические аппараты и другую технику сразу с двух сторон

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Патент на модернизированный комплекс испытаний головных частей ракет и космических аппаратов на радиационную стойкость планирует получить летом 12-й Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России. Новый метод позволит облучать объекты сразу с двух сторон, сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник ЦНИИ Георгий Пикалов.

"В прошлом году мы оформили заявку на патент на технологию двустороннего облучения. На рассмотрение заявки дается год. Где-то до июля должны рассмотреть", - отметил собеседник агентства.

По его словам, новая технология, которая проходит испытания с 2017 года, подразумевает облучение головных частей ракет, беспилотников, космических аппаратов или другой техники с одной стороны, после чего реактор останавливают и увозят в другое помещение. Затем объект поворачивают другой стороной и вновь облучают. Ранее проверкам подвергалась только одна сторона, что снижало равномерность облучения.

Пикалов отметил, что 12-е ЦНИИ является единственным институтом, который "может проводить испытания целого объекта". В других институтах проверяют малогабаритные аппараты или блоки. Подобные испытания нужны, чтобы "проверить работоспособность аппаратов в экстремальных условиях, в том числе при радиационных авариях или ядерных взрывах", пояснил он.

12-е ЦНИИ Минобороны был создан в 50-е годы прошлого века. Его экспериментальная база позволяет моделировать последствия ядерного взрыва, в том числе сверхмощную ударную волну и сильные электромагнитные поля. Для испытаний в институте созданы специальные установки.