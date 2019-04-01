Войти
01.04.2019
ТАСС

В Минобороны планируют к июлю получить патент на обновленную систему испытания ракет

156
0
0
Залповый пуск баллистических ракет "Булава" с подводного крейсера "Юрий Долгорукий"
Залповый пуск баллистических ракет "Булава" с подводного крейсера "Юрий Долгорукий".
Источник изображения: Фото: ТАСС

Она позволит облучать головные части ракет, беспилотники, космические аппараты и другую технику сразу с двух сторон

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Патент на модернизированный комплекс испытаний головных частей ракет и космических аппаратов на радиационную стойкость планирует получить летом 12-й Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России. Новый метод позволит облучать объекты сразу с двух сторон, сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник ЦНИИ Георгий Пикалов.

"В прошлом году мы оформили заявку на патент на технологию двустороннего облучения. На рассмотрение заявки дается год. Где-то до июля должны рассмотреть", - отметил собеседник агентства.

По его словам, новая технология, которая проходит испытания с 2017 года, подразумевает облучение головных частей ракет, беспилотников, космических аппаратов или другой техники с одной стороны, после чего реактор останавливают и увозят в другое помещение. Затем объект поворачивают другой стороной и вновь облучают. Ранее проверкам подвергалась только одна сторона, что снижало равномерность облучения.

Пикалов отметил, что 12-е ЦНИИ является единственным институтом, который "может проводить испытания целого объекта". В других институтах проверяют малогабаритные аппараты или блоки. Подобные испытания нужны, чтобы "проверить работоспособность аппаратов в экстремальных условиях, в том числе при радиационных авариях или ядерных взрывах", пояснил он.

12-е ЦНИИ Минобороны был создан в 50-е годы прошлого века. Его экспериментальная база позволяет моделировать последствия ядерного взрыва, в том числе сверхмощную ударную волну и сильные электромагнитные поля. Для испытаний в институте созданы специальные установки.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
25.10.2018
Победителей не будет
26.03.2018
Под боком у России появилась армия мирового уровня
11.12.2017
Советские конструкторы нашли выход из "танкового тупика"
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
11.07.2016
РВСН учатся выживать в любых условиях
06.05.2013
МиГ-31: реальность и перспективы Возобновить производство, модернизировать или создавать новый истребитель-перехватчик
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 04:42
  • 1
Статья Руслана Пухова о проблемах отношений России и Запада
  • 01.04 04:05
  • 3
Наземного вторжения не будет
  • 01.04 03:29
  • 44
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 01.04 02:06
  • 1846
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 01:59
  • 1
Россия завершила поставку Т-90С во Вьетнам на средства собственного кредита
  • 01.04 01:39
  • 1
Санкции мешают России бороться с международным терроризмом, заявили в МВД
  • 31.03 21:27
  • 1
Спасти рядового Абрамса: Трамп вспомнил о танках
  • 31.03 20:27
  • 5
Две пули в одну точку?
  • 31.03 19:47
  • 86
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 31.03 19:37
  • 65
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 31.03 19:34
  • 63
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 31.03 18:11
  • 32
Российский сенатор выступил против создания военной базы РФ в Венесуэле
  • 31.03 17:41
  • 16
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.03 15:22
  • 3
Конструктор рассказал о новейшем российском ЗРК "Тор-М2"
  • 31.03 15:16
  • 4
Перспективы боевых лазеров: какие надежды возлагают на оружие XXI века