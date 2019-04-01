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01.04.2019
Интерфакс-АВН

Расчеты ракетных комплексов "Искандер" на Кубани в ходе учений поразили морские и береговые цели

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ОТРК "Искандер"
ОТРК "Искандер".
Источник изображения: rg.ru

Ростов-на-Дону. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" Южного военного округа в рамках тактического учения отработали задачи по условному уничтожению морских и береговых целей, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Подразделения ракетного соединения, дислоцированного в Краснодарском крае, были подняты по тревоге и совершили марш в район выполнения боевой задачи. В назначенных позиционных районах расчеты комплексов "Искандер" с различных позиций выполнили электронные пуски по целям условного противника, обнаруженным в акватории и на побережье Черного моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на маршруте движения военнослужащие отразили атаку диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолели участок зараженной местности. Прибыв в указанный район, ракетчики выполнили задачи по смене боевых позиций в темное время суток и в условиях ограниченной видимости по лесным дорогам.

Ракетное соединение выполняет учебно-боевые задачи в едином замысле тактических учений в рамках лагерного сбора подразделений ракетных войск и артиллерии ЮВО.

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