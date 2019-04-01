Порошенко заявил, что война в Донбассе закончится, когда "будет освобожден последний клочок украинской земли"

Президент Украины Петр Порошенко и командующий Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский во время тактических учений десантно-штурмовых войск в Житомирской области. 21 ноября 2018.

Киев. 30 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Мир в Донбассе наступит после освобождения "последнего клочка украинской земли и последнего военнопленного", заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала "Украина" в пятницу вечером.

"Запишите и запомните - война будет закончена в тот же день, когда будет освобожден последний клочок украинской земли, в тот самый день, когда будет освобожден последний военнопленный", - сказал П.Порошенко.

При этом П.Порошенко отметил, что Украина "не намерена отказываться от продолжения борьбы".