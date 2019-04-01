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01.04.2019
ТАСС

Минобороны РФ: спецслужбы Франции и Бельгии готовят провокацию с химоружием в Сирии

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Источник изображения: © Syrian Civil Defense White Helmets via AP

В ведомстве отметили, что участникам постановочной химатаки заплатят по $100

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Спецслужбы Франции и Бельгии готовят провокацию с химоружием в Сирии, чтобы обвинить ВКС России в ударах по мирным жителям. Представители западных спецслужб уже провели соответствующее совещание с полевыми командирами террористов в городе Идлиб, сообщил в пятницу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин. По его словам, каждому участнику постановочной химатаки заплатят по $100.

"Для организации провокаций в Идлиб прибыли представители спецслужб Франции и Бельгии. Под их руководством состоялась встреча с полевыми командирами террористических группировок "Хайат Тахрир Аш-Шам" и "Хуррас Ад-Дин" (запрещены в РФ), а также представителями псевдогуманитарной организации "Белые каски", - сообщил Купчишин. Генерал добавил, что на совещании обсуждалась организация постановочных съемок, "якобы свидетельствующих о применении Россией и Сирией отравляющих веществ против мирного населения".

"За участие в съемках сцен, изображающих последствия применения отравляющих веществ, установлены выплаты в размере $100 на человека", - сказал генерал.

Он добавил, что не исключено использование организаторами реальных отравляющих веществ для достижения "достоверности" фото- и видеоматериалов. Жертвами этого преступления могут стать беженцы и удерживаемые боевиками семьи граждан, ранее репрессированных группировкой "Хайат Тахрир Аш-Шам".

Суть провокации

"23 марта под контролем сотрудников французских спецслужб из города Серакаб в населенные пункты Хан-Шейхун, Маарет-Хорма и Кафер-Зайта (все - в провинции Идлиб) под видом баллонов с кислородом и бытовым газом было доставлено отравляющее вещество, предположительно, на основе хлора", - сказал генерал.

Купчишин также отметил, что с 14 по 27 марта представители спецслужб Бельгии снимали на видео авиаудары, наносимые самолетами ВКС России по складам с боеприпасами и беспилотниками боевиков на территории идлибской зоны деэскалации, "чтобы в последующем использовать их в качестве "доказательств" применения химоружия".

"Российский Центр по примирению призывает лидеров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - заявил Купчишин.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Бельгия
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