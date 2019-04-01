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01.04.2019
Интерфакс-АВН

Президент Эстонии отметила 15-летие вступления в НАТО марш-броском на 30 км с 15-килограммовым рюкзаком

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Парад эстонских войск в Нарве, Эстония
Парад эстонских войск в Нарве, Эстония.
Источник изображения: В© AP Photo, Liis Treimann

Таллин. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) отметила в пятницу 15-летие членства страны в НАТО участием в 30-километровом марш-броске ветеранов Сил обороны, военнослужащих, солдат союзников и представителей силовых структур.

"30 километров по весеннему Центральному полигону с 15-килограммовой нагрузкой были нелегкими, но для принимавшего участие в первый раз 4 часа 19 минут - довольно неплохой результат", - написала К.Кальюлайд в соцсети, отметив, что этот марш-бросок был для нее "первым подобным опытом и вызовом".

В традиционном "Скаутском марш-броске" приняли участие около 1,3 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии.

Для прохождения маршрута по Центральному полигону и его окрестностям участникам было отведено 8 часов. Военнослужащие и представители силовых структур должны были иметь при себе табельное оружие и 10-килограммовый рюкзак. Остальные участники несли на себе рюкзаки весом 15 килограммов.

"Сегодняшний старт был для меня чудесным способом побыть с военнослужащими и тем самым отметить 15-летие присоединения Эстонии к НАТО", - заявила глава государства.

29 марта исполнилось 15 лет со дня вступления Эстонии в НАТО. "2004 год, когда мы вместе с несколькими другими странами стали членами НАТО и Европейского союза, стал моментом большого воссоединения", - передала пресс-служба правительства высказывание премьер-министра Юри Ратаса (Juri Ratas).

В честь 15-й годовщины вступления Эстонии в НАТО и 70-летия основания НАТО, в Таллине с пятницы по четверг будущей недели на здании правительства будет при помощи подсветки изображен флаг НАТО.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии, начиная с 1 мая 2014 года когда авиабаза в Эмари (Amari) близ Таллина стала базой противовоздушной обороны стран Балтии, воздушное пространство Эстонии охраняли в общей сложности на основании ротации ВВС семи союзных государств: Дании, Германии, Испании, Соединенного королевства, Бельгии, Италии, Франции на примерно 60 истребителях.

На основании решения Варшавского саммита НАТО от 2016 году в страны Балтии и Польше были размещены боевые группы НАТО (Enhanced Forward Presence - EFP), интегрированные с вооруженными силами принимающих государств. Боевая группа НАТО в Эстонии приступила к деятельности в апреле 2017 года, ведущим государством является Соединенное королевство, в нее входили также в разное время военнослужащие Дании, Франции, Исландии и Бельгии.

Согласно опросу общественного мнения, осенью 2018 года членство в НАТО поддерживало 76% жителей Эстонии, в том числе 91% эстоноязычного населения.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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