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01.04.2019
Интерфакс-АВН

Пашинян и Алиев обменялись идеями по карабахскому урегулированию, договорились разработать меры в гуманитарной сфере - заявление

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Военнослужащие армии обороны Нагорного Карабаха
Военнослужащие армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны, 2016 год.
Источник изображения: РИА "Новости"

Ереван. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились разработать ряд мер в гуманитарной сфере в рамках карабахского урегулирования и согласились продолжить прямой диалог.

"Встреча премьера Армении и президента Азербайджана прошла в позитивной и конструктивной обстановке и дала возможность двум лидерам прояснить свои позиции. Они обменялись мнениями по ряду ключевых вопросов процесса урегулирования и идеями по существу", - говорится в совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ и глав МИД Армении и Азербайджана.

В документе отмечается, что Н.Пашинян и И.Алиев подчеркнули важность создания обстановки, благоприятствующей миру, и принятия дальнейших конкретных и ощутимых шагов в процессе переговоров для поиска мирного решения конфликта.

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Страны
Азербайджан
Армения
Проекты
ОБСЕ
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