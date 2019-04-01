Порошенко показал СМИ комнату, из которой связывается с руководством США и НАТО, не опасаясь "прослушки" Москвы

Киев. 29 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Москва до 2014 года могла подслушивать телефонные разговоры лидеров Украины с руководством других стран.

"До 2014 года Москва имела возможность перехватывать разговоры, которые проводили по конфиденциальной связи, даже если они были не с Москвой. Разговоры с Беларусью, Казахстаном, разговоры с государствами - членами СНГ или теми, кто вышли из него. И если была установлена конфиденциальная связь советского образца, - она перехватывается и распечатывается Москвой", - сказал глава государства в пятницу в эфире телеканала ICTV.

П.Порошенко познакомил журналистов с оборудованием ситуативной комнаты президента Украины, из которой он ведет переговоры с руководством США, НАТО, лидерами других стран.

По словам президента, в этом помещении установлено оборудование, которое позволяет ему вести телефонные переговоры по современной, защищенной связи.

"Вся связь, которая здесь есть - это связь конфиденциальная. Это установили наши турецкие коллеги... Это - исключительно для связи с Белым Домом, конфиденциальная связь с Государственным департаментом, правительством США", - сказал П.Порошенко.

Он также уточнил, что в комнате есть связь со штаб-квартирой НАТО, с Генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом.