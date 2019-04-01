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01.04.2019
Российская газета

Наши военные сняли с воздуха военные базы США

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Самолет Ту-154М-Лк-1
Самолет Ту-154М-Лк-1 RF-85655 «Открытое небо».
Источник изображения: www.avsim.su

В пятницу стало известно, что российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 с нашими инспекторами на борту выполнил наблюдательный рейд над стратегическими базами и объектами на западе США. Как ранее писала "РГ", эта миссия осуществлялась в рамках международного Договора по открытому небу.

Сообщается, что "Туполев", оснащенный аппаратурой для фотосъемки и радиолокационного контроля, стартовал с аэродрома Грейт Фоллс в штате Монтана. Он в течение восьми часов курсировал над закрытыми районами Калифорнии и Невады, совершив промежуточную посадку для дозаправки на авиабазе Трэвис (штат Калифорния). Во время инспекторского рейда Ту-154 пролетел над авиабазой Эдвардс и 42-м заводом ВВС США, где ведется модернизация и сборка американской стратегической авиации. Кроме того, самолет прошел над авиабазой Ванденберг, на которой размещены подземные пусковые установки системы ПРО США. Маршрут также проходил над авиабазой базой в Сан-Диего и другими военными объектами. А в Неваде российские инспекторы имели возможность снять с высоты около четырех тысяч метров базы ВВС США в Неллисе и Кричи.

Напомним, что по условиям Договора по открытому небу российским "Туполевым" запрещено приземляться и отклоняться от утвержденного в Пентагоне маршрута. За соблюдением этих требований прямо на борту следили американские военные. Кроме того, они заранее проверили соответствие нашей записывающей аппаратуры всем установленным Договором нормам.

Максимальная дальность полета Ту-154 в Соединенных Штатах была определена в 5 тысяч 130 километров.

Такие воздушные инспекции позволяют решать главную задачу "Открытого неба" - следить, чтобы соседствующие страны не готовили агрессию друг против друга. Международный договор, закрепивший эту беспрецедентную схему доверия и транспарентности, действует уже более двадцати пяти лет и объединяет более трех десятков стран. В нем, том числе, участвуют крупнейшие военные державы - Россия и США.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
США
Продукция
Ту-154
Компании
Туполев
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