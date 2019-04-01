Войти
01.04.2019
Военное обозрение

Генсек ЛАГ обвинил Вашингтон в нарушении миропорядка, который он сам создавал

142
0
+1

Соединенные Штаты были одним из первых государств, основавших принципы современного мирового порядка, а теперь первыми принялись расшатывать его основы, передает РИА Новости заявление генсека Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеда Абуль Гейта.

Источник изображения: https://twitter.com/belarusembegy

Таким образом Гейт прокомментировал решение Дональда Трампа признать оккупированные сирийские Голанские высоты израильской территорией в нарушение резолюций СБ ООН.

Совсем не на таких принципах должен базироваться современный мировой порядок. Соединенные Штаты первыми участвовали в разработке и продвижении его основ с 1945 года, а сегодня именно они первыми нарушают эти принципы, подрывая его основы

– сказал генсек на заседании ЛАГ в Тунисе.

Он напомнил присутствующим и телезрителям (заседание транслировали в прямом эфире арабские телеканалы), что Совбез ООН ранее принял резолюции, отвергающие суверенитет Израиля над Голанами. В вязи с этим, заявление любого государства, которое противоречит этим документам, "ничего не меняет в положении дел", подчеркнул Гейт.

Генсек добавил, что все арабские страны единодушно признают за Сирией право на Голанские высоты, а также указал на то, что сама по себе оккупация этой территории уже является преступлением.

В Совете Федерации РФ заявление Гейта называли "попаданием в десятку".

Вашингтон постарается оправдать свое решение, однако заявление генсека ЛАГ абсолютно правильное – попадание в десятку. Всё то, что создавалось десятилетиями, в том числе при самом активном участии США, они же и разрушили

– констатировал член комитета по международным делам Сергей Цеков.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Тунис
Компании
ООН
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
26.09.2018
Африканский экспресс
18.04.2017
Заложники международного права
17.11.2016
Как Дональд Трамп снова сделает Россию великой на Ближнем Востоке (The Financial Times, Великобритания)
06.07.2016
США не дают Ирану "расправить крылья": разговор на языке санкций продолжен
30.10.2015
Cтратегический поворот на Ближнем Востоке ("Le Monde diplomatique", Франция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 04:42
  • 1
Статья Руслана Пухова о проблемах отношений России и Запада
  • 01.04 04:05
  • 3
Наземного вторжения не будет
  • 01.04 03:29
  • 44
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 01.04 02:06
  • 1846
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 01:59
  • 1
Россия завершила поставку Т-90С во Вьетнам на средства собственного кредита
  • 01.04 01:39
  • 1
Санкции мешают России бороться с международным терроризмом, заявили в МВД
  • 31.03 21:27
  • 1
Спасти рядового Абрамса: Трамп вспомнил о танках
  • 31.03 20:27
  • 5
Две пули в одну точку?
  • 31.03 19:47
  • 86
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 31.03 19:37
  • 65
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 31.03 19:34
  • 63
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 31.03 18:11
  • 32
Российский сенатор выступил против создания военной базы РФ в Венесуэле
  • 31.03 17:41
  • 16
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.03 15:22
  • 3
Конструктор рассказал о новейшем российском ЗРК "Тор-М2"
  • 31.03 15:16
  • 4
Перспективы боевых лазеров: какие надежды возлагают на оружие XXI века