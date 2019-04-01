Генсек ЛАГ обвинил Вашингтон в нарушении миропорядка, который он сам создавал

Соединенные Штаты были одним из первых государств, основавших принципы современного мирового порядка, а теперь первыми принялись расшатывать его основы, передает РИА Новости заявление генсека Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеда Абуль Гейта.

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Таким образом Гейт прокомментировал решение Дональда Трампа признать оккупированные сирийские Голанские высоты израильской территорией в нарушение резолюций СБ ООН.

Совсем не на таких принципах должен базироваться современный мировой порядок. Соединенные Штаты первыми участвовали в разработке и продвижении его основ с 1945 года, а сегодня именно они первыми нарушают эти принципы, подрывая его основы

– сказал генсек на заседании ЛАГ в Тунисе.

Он напомнил присутствующим и телезрителям (заседание транслировали в прямом эфире арабские телеканалы), что Совбез ООН ранее принял резолюции, отвергающие суверенитет Израиля над Голанами. В вязи с этим, заявление любого государства, которое противоречит этим документам, "ничего не меняет в положении дел", подчеркнул Гейт.

Генсек добавил, что все арабские страны единодушно признают за Сирией право на Голанские высоты, а также указал на то, что сама по себе оккупация этой территории уже является преступлением.

В Совете Федерации РФ заявление Гейта называли "попаданием в десятку".

Вашингтон постарается оправдать свое решение, однако заявление генсека ЛАГ абсолютно правильное – попадание в десятку. Всё то, что создавалось десятилетиями, в том числе при самом активном участии США, они же и разрушили

– констатировал член комитета по международным делам Сергей Цеков.