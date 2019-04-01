Русские традиции в Малайзии. Что показала Россия на оружейной выставке LIMA 2019

ТАСС — о технических новинках, представленных российскими оборонщиками в Малайзии, и тенденциях развития регионального рынка вооружения и военной техники

Более 500 образцов продукции представили 36 предприятий из России на Международной выставке авиакосмической и морской техники LIMA 2019. Это крупнейший смотр вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в котором приняли участие свыше 500 компаний из более чем 30 государств.

"На долю стран АТР приходится пятая часть нашего портфеля заказов на продукцию военного назначения. Эта цифра достаточно стабильна на протяжении последних нескольких лет. Доля стран ЮВА (Юго-Восточная Азия — прим. ТАСС) несколько скромнее и составляет порядка 5%. Сотрудничество со странами региона развивается поступательно и достаточно стабильно", — сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов на авиасалоне.

Русские традиции

Присутствие российской авиационной техники на LIMA 2019 является значительным, и можно по праву сказать, что Россия является одним из ключевых участников салона. Традиционным стало выступление экипажей авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи".

Воздушная программа включала в себя демонстрацию фигур, таких как "бочка", "вираж", "петля Нестерова" и другие в составе группы из четырех истребителей Су-30СМ на интервалах и дистанциях 1 и 3 м соответственно. Также были показаны наиболее зрелищные элементы программы — "встречный роспуск", "зеркало", "синхронный колокол". В завершение программы ведущий группы выполнил боевое маневрирование, продемонстрировав управляемость самолета на закритичных углах атаки. "Достаточно сложно изобрести новые фигуры. Возможности самолета и сверхманевренность позволяют создать новые фигуры", — отметил командир "Русских витязей".

Сейчас мы что-то повторяем, что-то придумываем новое. Некоторым связкам фигур, сочетанию фигур мы еще названия даже не придумали Андрей Алексеев, командир "Русских витязей"

Также он сообщил о возможных планах группы пересесть на новые истребители Су-35, но "пока говорить об этом преждевременно".

Авиационная техника

Россия нацелена на развитие различных вариантов сотрудничества с Малайзией в авиационной сфере, в том числе по созданию совместных сервисных центров и передаче технологий. "Мы нацелены на расширение нашего партнерства в авиационной сфере и готовы рассмотреть различные варианты кооперации — от кредитования поставок до создания совместных сервисных центров и передачи технологий", — сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

Одной из наиболее ярких новинок выставки стал российский учебно-боевой самолет Як-130 производства корпорации "Иркут" (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК). В ходе презентации "Яка" на авиасалоне "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) сообщил о том, что в настоящее время в мире насчитывается шесть эксплуатантов Як-130, которым поставлено более 160 единиц данной авиатехники. Согласно данным открытых источников, в этом списке находятся следующие страны: Россия (около 100 единиц), Алжир (16 единиц), Бангладеш (16 единиц; три разбились в результате двух инцидентов в июле и декабре 2017-го), Мьянма (около десяти единиц), Белоруссия (восемь единиц), Лаос (четыре единицы). Таким образом, в настоящее время в мире эксплуатируется не менее 151 Як-130.

Рассматривается возможность продвижения его в другие страны АТР. В частности, Малайзии предлагается проект центра для усовершенствованной подготовки пилотов на базе Як-130, который будет включать самолеты, учебные классы, тренажеры, а также наземную систему обучения. Более того, "Рособоронэкспорт" намерен принять участие в малайзийском тендере на поставку новых УБС, в ходе которого может быть закуплено от 18 до 36 машин.

Малайзийская выставка стала иностранным дебютом нового российского истребителя пятого поколения Су-57, с которым в ходе салона ознакомились представители правительства Малайзии.

Куала-Лумпур является одним из наиболее крупных операторов авиационной техники российского производства. Так, на выставке стало известно, что ВВС Малайзии продолжат активно применять ранее поставленные многоцелевые истребители Су-30МКМ российского производства. "Более того, в настоящее время нами предпринимается ряд усилий по максимальному продлению срока службы этих платформ, одновременно рассматривается возможность модернизации Су-30МКМ", — отметил источник ТАСС. Также на LIMA 2019 был продемонстрирован новый экспортно ориентированный многоцелевой истребитель Су-30СМЭ.

Гражданский сегмент был представлен самолетами-амфибиями Бе-200, Бе-103 и среднемагистральным лайнером МС-21-300.

Не обошлось в этом году и без новинок среди винтокрылых машин — три новейших вертолета, в частности "Ансат", Ми-171А2 и Ми-38, представил холдинг "Вертолеты России". Однако если для первых двух это уже далеко не первое появление в АТР (в прошлом году прошел успешный масштабный демонстрационный тур по пяти странам), то для среднего многоцелевого транспортного вертолета Ми-38 это настоящий "тропический" дебют.

В ходе выставки стало известно о расширении сети сервисных центров. Так, по словам заместителя генерального директора холдинга Игоря Чечикова, с Китаем согласован проект генерального контракта на организацию центра техобслуживания в городе Тяньцзинь и ожидается информация от китайской стороны по сроку и месту подписания документа. Соответствующие мероприятия проводятся и в Индии: в настоящее время в городе Чандигарх в рамках оффсета силами российской стороны производятся пусконаладочные работы по созданию центра капитального ремонта ряда основных агрегатов и подсистем вертолетов типа Ми-17В-5. До конца 2019 года планируется начать их тестовые ремонты.

Военно-морская техника

Российская военно-морская техника продолжает пользоваться спросом на этом рынке. С рядом стран Юго-Восточной Азии обсуждается возможность поставки неатомных субмарин "Амур-1650", которые являются экспортной версией подлодок типа "Лада".

"Страны Юго-Восточной Азии проявляют интерес к подлодкам проекта 677, потому что это самая современная подлодка в мире с характеристиками, которые доказаны уже в морских испытаниях. Россия ведет предконтрактную работу с рядом стран региона по этим подлодкам", — сообщил в этой связи генеральный директор ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Вильнит. Однако прозвучало и неожиданное заявление. Заместитель директора ФСВТС РФ Михаил Петухов сообщил ТАСС, что Таиланд и Индонезия решили пока не покупать российские субмарины проекта 636, хотя ранее рассматривались в числе потенциальных покупателей.

Также стало известно, что экспортный потенциал корветов с управляемым ракетным оружием (малых ракетных кораблей по российской классификации) проекта 22800 (шифр "Каракурт-Э"), оснащенных новейшим комплексом "Панцирь-МЕ", несомненно, будет выше.

Ракетное вооружение

В ходе LIMA 2019 управляющий содиректор российско-индийской компании BrahMos Aerospace Александр Максичев сообщил ТАСС о планах по дальнейшему совершенствованию крылатой ракеты BrahMos. Так, в ближайшее время дальность ее пуска вырастет с 300 км до примерно 400 км, а скорость полета — с 3 до 4,5–5 Махов.

Концерн "Техмаш" продемонстрировал неуправляемую авиационную ракету С-13-Т с двухмодульной проникающей осколочно-фугасной боевой частью. Боеприпас способен насквозь пробивать до 6 м грунта или 1 м железобетона, засыпанного грунтом на толщину 2–3 м.

Также стало известно, что ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона заинтересован в приобретении российских зенитных ракетных систем С-300 и С-400, но "до конкретных крупных проектов дело пока не дошло".

Двигатели и беспилотники

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) представила ряд двигателей, в том числе:

АЛ-31Ф/ФП (для истребителей семейства Су-27/30);

АЛ-41Ф-1С (для истребителей Су-35);

РД-33МК (для истребителей семейства МиГ-29 и МиГ-35);

АИ-222-25 (для учебно-боевых самолетов Як-130);

ПД-14 (для авиалайнера МС-21);

SaM146 (для авиалайнера SSJ-100);

ТВ7-117СТ-01 (для турбовинтового пассажирского самолета Ил-114-300);

ПС-90А-76 (для транспортных самолетов Ил-76);

двигатели ВК-2500, ВК-2500ПС и ТВ7-117В (для вертолетов семейств "Ми" и "Ка");

проект перспективного гражданского двигателя большой тяги ПД-35.

Стоит отметить, что ОДК рассматривает АТР как один из наиболее перспективных регионов для продвижения своих авиационных двигателей. Помимо авиамоторов были показаны и новые силовые установки морского применения, в частности М70ФРУ и М90ФР.

Также салон LIMA 2019 стал первым зарубежным выставочным мероприятием, на котором был продемонстрирован беспилотник класса MALE (Medium-Altitude Long-Endurance) "Орион-Э" разработки группы "Кронштадт". Прошло несколько успешных презентаций перед иностранными делегациями, и аппарат вызвал большой интерес.

По словам разработчиков, "Орион-Э" — первый в России комплекс воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета, соответствующий по международной классификации классу MALE. Среди основных задач комплекса — воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности.

Роман Азанов, Дмитрий Федюшко, Екатерина Елисеева