В Генштабе России озвучили число призывников в весеннюю кампанию

Более 130 тыс. человек будут призваны в армию во время весенней кампании, которая начинается с 1 апреля. Об этом сообщил на брифинге 29 марта начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации, призыву на военную службу подлежит 135 тыс. человек. При этом он будет проводиться в 83 субъектах Российской Федерации", — сказал он, уточнив, что в соответствии с законодательством указ президента не распространится на Республику Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Бурдинский также добавил, что призывники, ранее получившие отсрочку для обучения в школе, смогут взять очередную отсрочку для обучения по программе магистратуры или среднего профессионального образования.

"Это особенно актуально для иногородних призывников, обучающихся в вузах, но не имеющих регистрации, которым теперь не нужно будет возвращаться в другой регион, чтобы представить справку об обучении, пройти призывную комиссию и на законных основаниях получить отсрочку от призыва", — цитирует его ТАСС.

6 марта сообщалось, что в Генеральном штабе России назвали полный отказ от призыва в армию нецелесообразным, так как России нужно накапливать "военно-обученный людской ресурс". Отмечается, что в российской армии за последние годы возросла численность контрактников. В связи с этим было снижено количество призывников.