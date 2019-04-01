Генштаб: В весеннюю кампанию на службу призовут 135 тысяч россиян

С апреля по середину июля на военную службу призовут 135 тысяч человек. Об этом в пятницу на брифинге в Санкт-Петербурге сообщил начальник Главного организационно - мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Он уточнил, что набор молодых солдат проведут в 83 субъектах Российской Федерации. А призыва не будет в регионах, где законом такая процедура предусмотрена лишь раз в год. Это, в частности, касается Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Бурдинский напомнил, что с начала года подписаны федеральные законы, по которым призывники, ранее имевшие отсрочку для обучения в школе, получили право без перерыва на военную службу учиться по программам среднего профессионального образования или по программам магистратуры - если они являются студентами вуза.

По другому закону, граждан призывного возраста обязали встать на воинский учет в военном комиссариате по месту жительства или пребывания вне зависимости от наличия у них регистрации. По словам генерала, иногородним призывникам - студентам теперь не придется возвращаться домой для предоставления в военкомат справки об обучении, проходить там призывную комиссию и, таким образом, на законных основаниях получать отсрочку от армии.

Юрий Гаврилов