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01.04.2019
ТАСС

В весеннюю призывную кампанию на службу будет призвано 135 тыс. россиян

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Призывник Национальной гвардии Украины во время стрижки в одной из воинских частей во Львове
Призывник Национальной гвардии Украины во время стрижки в одной из воинских частей во Львове.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Как сообщили в Генштабе ВС РФ, призыв начнется 1 апреля, он будет проводиться в 83 субъектах России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Весной 2019 года на военную службу в России призовут 135 тысяч человек, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский на брифинге.

"С 1 апреля начинается весенний призыв. В соответствии с указом президента Российской Федерации, призыву на военную службу подлежит 135 тыс. человек. При этом он будет проводиться в 83 субъектах Российской Федерации: в соответствии с законодательством, призыв не будет проводиться в республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе", - сказал он.

По его словам, в 24 муниципальных образованиях республики Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Чукотского автономного округа граждане призываются на военную службу только один раз в год - с 1 мая по 15 июля, осенью там призыв не проводится.

Бурдинский отметил, что подписаны федеральные законы, в соответствии с которыми призывники, ранее получившие отсрочку для обучения в школе, получили право на отсрочку от призыва для обучения по программам среднего профессионального образования или по программам магистратуры. Также граждане должны состоять на воинском учете в военном комиссариате по месту жительства или пребывания вне зависимости от наличия регистрации.

"Это особенно актуально для иногородних призывников, обучающихся в вузах, но не имеющих регистрации, которым теперь не нужно будет возвращаться в другой регион, чтобы представить справку об обучении, пройти призывную комиссию и на законных основаниях получить отсрочку от призыва", - напомнил Бурдинский.

Весенний призыв - 2018 пополнил российскую армию 128 тыс. человек. Осенью прошлого года призваны были 132,5 тыс. человек.

В новость были внесены изменения (16:23 мск) - добавлены подробности после второго абзаца

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Россия
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