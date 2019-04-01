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01.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Россия заявила о готовности продать Китаю истребители Су-57

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Источник изображения: sukhoi.org/Global Look Press

Россия готова предложить Китаю экспортную версию Су-57, об этом сообщает британское издание Jane’s 360 со ссылкой на заявление директора по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктора Кладова.

"Китай не так давно принял партию из 24 самолетов Су-35. В ближайшие два года [Китай] решит, закупить ли еще Су-35, построенные вместе с Китаем, либо закупить истребитель пятого поколения. Это может стать еще одной возможностью для Су-57Э (экспортный вариант Су-57 – прим. ВЗГЛЯД)", – цитирует слова Кладова на международной выставке LIMA 2019 Jane's 360.

Также он добавил, что Ближний Восток также является привлекательным рынком для этой модели.

Ранее в пятницу источник в авиационной отрасли сообщил, что перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) уже имеет паспорт экспортного облика, документ находится на рассмотрении в правительстве в связи с изменением названия с Т-50 на Су-57.

Напомним, 26 марта Су-57 был представлен на авиасалоне в Малайзии.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Малайзия
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
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