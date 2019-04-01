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01.04.2019
Интерфакс-АВН

Песков: намерение ряда стран продолжить вмешательство в ситуацию в Венесуэле вызвало крайнюю обеспокоенность СБ РФ

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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о планах продолжить вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По итогам состоявшегося обмена мнениями была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися прямыми заявлениями ряда государств о намерении и дальше вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, что мешает преодолению внутриполитических проблем, которые переживает эта суверенная страна", - заявил он после состоявшегося в пятницу оперативного совещания президента с постоянными членами СБ РФ.

"Только сами венесуэльцы должны принимать решения о дальнейшей судьбе своего государства", - подчеркнул Д.Песков.

В ходе совещания В.Путин также проинформировал участников об итогах состоявшихся в четверг переговоров во время визита в Киргизию. Обсуждались также текущие вопросы социально-экономического развития России, добавил Д.Песков.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Венесуэла
Киргизия
Россия
Персоны
Путин Владимир
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