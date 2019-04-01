Песков: намерение ряда стран продолжить вмешательство в ситуацию в Венесуэле вызвало крайнюю обеспокоенность СБ РФ

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о планах продолжить вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По итогам состоявшегося обмена мнениями была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися прямыми заявлениями ряда государств о намерении и дальше вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, что мешает преодолению внутриполитических проблем, которые переживает эта суверенная страна", - заявил он после состоявшегося в пятницу оперативного совещания президента с постоянными членами СБ РФ.

"Только сами венесуэльцы должны принимать решения о дальнейшей судьбе своего государства", - подчеркнул Д.Песков.

В ходе совещания В.Путин также проинформировал участников об итогах состоявшихся в четверг переговоров во время визита в Киргизию. Обсуждались также текущие вопросы социально-экономического развития России, добавил Д.Песков.