Михаил Будниченко: атомные подводные лодки проекта "Ясень" могут выполнять функцию неядерного стратегического сдерживания

[b] Северодвинское АО "ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в настоящее время единственное в России предприятие, где ведется строительство атомных ракетных подводных лодок стратегического назначения и многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ). О работе предприятия корреспонденту "Интерфакса" Сергею Бабкину рассказал руководитель предприятия Михаил Будниченко.[/b]

- Михаил Анатольевич, какие задачи стоят перед "Севмашем" в этом 2019 году?

- В 2019 году мы продолжаем строить две группировки АПЛ 4-го поколения. Ведем ремонт крейсера проекта 11442М ("Адмирал Нахимов" – ИФ). Одна из приоритетных задач – вывести корабль из наливного бассейна на испытания в море в 2020 году. На Севмаше продолжается модернизация мощностей, мы приобретаем современную технику, активно внедряем принципы бережливого производства. Растут ключевые показатели деятельности предприятия – выручка, прибыль, производительность труда, заработная плата. Планируем поддерживать рост и в 2019 году.

- Как идет работа по подготовке к передаче Флоту атомных подводных лодок "Князь Владимир" и "Казань"? Чем они отличаются от аналогичных субмарин предыдущих проектов?

- Современные атомные подводные лодки "Князь Владимир" и "Казань" проходят испытания. Как уже не раз отмечалось на различных встречах в военном ведомстве, стране необходимы малошумные корабли с высокоточным оружием, которые как можно дольше могут находиться под водой.

Атомоходы проектов "Ясень" и "Борей" – это более высокотехнологичные и наукоемкие подлодки. АПЛ проекта "Ясень" универсальны как носители ракетного и торпедного оружия. За счет ракетного оснащения, скрытности и скорости хода впервые в истории Военно-морского флота России эта многоцелевая лодка может осуществлять не только противокорабельные операции, но и выполнять функцию стратегического неядерного сдерживания.

Сегодня в составе ВМФ находятся лучшие корабли, которые гарантированно обеспечивают безопасность страны практически во всех районах Мирового океана.

- Довольно ли руководство "Севмаша" первыми итогами работы на предприятии научно-производственной роты?

- Мы стали первым предприятием Объединенной судостроительной корпорации и отрасли в целом, где появилось это нововведение. Таких заводов в стране всего пять. Соответствующий указ был подписан Президентом России Владимиром Путиным. Подразделение сформировано в июле прошлого года на базе предприятия. Военнослужащие этой роты – в основном бывшие учащиеся северодвинского техникума судостроения и машиностроения. Их служба проходит на знакомых для них рабочих местах в тех же цехах и отделах. Для молодых людей это возможность повысить свой профессиональный уровень, а для предприятия – сохранить ценные квалифицированные кадры. На Севмаше сегодня функционирует самая большая среди судостроительных предприятий научно-производственная рота – 119 человек.

- Минобороны в ноябре 2018 года впервые сообщило о существовании экипажа атомной подводной лодки "Белгород". Означает ли это, что лодка вышла на испытания?

- Корабль проходит стапельный период. С экипажем мы работаем в единой связке. Без этого взаимодействия невозможно построить и испытать ни одну атомную подводную лодку.

- Как идет капремонт и модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов"? Укладывается ли Севмаш в установленные сроки выполнения работ?

- Контракт с Минобороны на ремонт крейсера мы заключили 15 мая 2013 года. Сегодня выполнен большой объем работ. К примеру, в 2018 году мы произвели корпусные работы, идет подготовка к монтажу валопровода.

Отремонтирован и установлен упорный подшипник – главный элемент, несущий нагрузку при вращении вала. На корабле устанавливается корпусное насыщение под монтаж систем и механизмов. Рабочие приступили к монтажу оборудования, в носовых отсеках идет укладка изоляции. По разработанной проектантом 3D-модели начат монтаж системы вентиляции. Основная покраска корабля планируется летом 2019 года. Все работы ведутся в соответствии с утвержденными графиками.

- Сколько сейчас лодок находится в строительстве на Севмаше?

- На сегодня у предприятия большая производственная программа. На разных этапах строительства находятся две группировки атомных подводных лодок проектов "Ясень-М" и "Борей-А". Мы на 95% работаем в интересах ВМФ и уверенно смотрим в будущее – предприятие загружено как минимум до 2030 года.

- Как на предприятии решили вопрос с дефицитом сварщиков?

- Мы целенаправленно работаем в этом направлении. Один из главных результатов работы прошлого года - увеличение численности работников предприятия почти на тысячу человек. На конец года численность персонала верфи составила более 28 500 человек. Для выполнения программы Гособоронзаказа в ближайшие два года требуется увеличить штат работников еще на две тысячи.

Ведем активную работу с ведущими высшими техническими учебными заведениями страны, заключаем соглашения о сотрудничестве. В прошлом году практику на "Севмаше" прошли более 90 человек. Это студенты Санкт-Петербургского морского технического университета, Севастопольского университета, МГТУ им.Н.Э.Баумана и других вузов – будущие специалисты в области оборудования и технологии сварочного производства, строительства и ремонта надводных кораблей, в сфере создания радиоэлектронных систем ядерных реакторов и других востребованных на сегодня для верфи направлений. Уже заметен результат – дипломированные специалисты возвращаются в Северодвинск жить и работать на "Севмаше". Чтобы заинтересовать будущих молодых работников, предприятие предлагает хорошие условия: заключение срочного трудового договора на период практики, оплату проездных билетов, предоставление общежития, частичную компенсацию питания. В период практики студенты погружаются в условия реального производственного процесса, познают особенности работы на верфи, у них появляется уникальная возможность применения в реальном производстве знаний, полученных в университетских аудиториях.

- Каким Вы видите будущее "Севмаша"?

- Стабильность и загрузка. Это - главные показатели здорового будущего предприятия. Мы будем продолжать выполнять работы по линии Гособоронзаказа, модернизировать мощности. На сегодняшний день уверенно можно говорить о том, что предприятие загружено как минимум до 2030 года. Создаем условия для социальной поддержки корабелов, членов их семей и ветеранов через систему гарантий, компенсаций и льгот. Живем, работаем и уверены в том, что наши корабли будут служить миру и оберегать покой нашей огромной страны.

- "Севмаш" модернизировал мощности под ремонт кораблей 1 ранга. Какие корабли в ближайшей перспективе прийдут на предприятие для проведения ремонта?

- С 2011 года по государственной программе "Развитие оборонно-промышленного комплекса" во многих цехах установлено современное оборудование. Устаревшую технику заменяют станки нового поколения. Они позволяют значительно расширить спектр решаемых на производстве задач. Что касается ремонта кораблей, то мы готовы выполнять те задачи, которые нам поставит заказчик в лице Минобороны.

- Как решаются вопросы послегарантийного обслуживания "Викрамадитьи"?

- "Севмаш" и "Рособоронэкспорт" реализуют комплексную систему поддержки авианосца "Викрамадитья" (ВМС Индии, ИФ). Она предусматривает взаимодействие по многим направлениям, в первую очередь - по оказанию технического содействия ВМС Индии в поддержании в исправном состоянии оборудования корабля.

Кроме того, "Севмаш" помогает в материально-техническом обеспечении авианосца и в проведении всех видов его ремонта. В этом направлении идет динамичное взаимодействие, что не раз подтверждалось индийской стороной. Отмечу, что предприятие также участвует в работах по комплексному контракту на дооборудование цехов вооружения индийских верфей.