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01.04.2019
Военно-промышленный курьер

РЭЦ поможет экспортерам представить продукцию и услуги на МАКС-2019

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Источник изображения: vpk-news.ru

АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) окажет поддержку в организации участия в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 российским компаниям, производящим продукцию и услуги, имеющие экспортный потенциал.

РЭЦ, являющийся государственным институтом поддержки несырьевого экспорта, компенсирует за счет федерального бюджета часть затрат на участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях. МАКС-2019 относится к числу выставок, участие в которых подлежит частичному финансированию РЭЦ.

Для получения поддержки организации, претендующие на госпомощь, должны подать заявку в РЭЦ на финансирование части затрат, связанных с участием в МАКС-2019. За счет федерального бюджета компаниям, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, могут быть компенсированы 80% расходов на аренду выставочных площадей, монтаж выставочных стендов и создание временной выставочной инфраструктуры, а также 100% затрат на организацию подготовки и проведения мероприятий по продвижению высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг, связанных с организацией и проведением двусторонних и многосторонних встреч и переговоров с зарубежными партнерами, презентаций продукции или услуг российских компаний, подготовкой и распространением информационной продукции и раздаточных материалов. Также компании могут рассчитывать на полное возмещение затрат на услуги переводчиков для российских участников международных мероприятий.

Для заключения соглашения с РЭЦ о поддержке участия в МАКС-2019 организация-претендент должна подать заявку в "Российский экспортный центр" до 28 апреля 2019 года. Детальная информация об условиях предоставления помощи и о пакете запрашиваемых документов приведена на официальном сайте РЭЦ.

"МАКС завоевал авторитет как главное в регионе мероприятие для производителей аэрокосмической продукции, как крупная торговая выставка, привлекающая внимание потенциальных покупателей и заказчиков из разных стран. Экспортеры традиционно используют проводимый в Жуковском салон в качестве трамплина для выхода на международный рынок, - отметил генеральный директор ОАО "Авиасалон" Александр Левин. - Не сомневаюсь, что поддержка РЭЦ благоприятно скажется на увеличении количества участников мероприятия, на масштабе экспозиций и, в конечном счете, на эффективности работы экспортеров на площадке МАКС-2019".

АО "Российский экспортный центр" – государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 будет проведен в городе Жуковский Московской области согласно Постановлению Правительства от 30 октября 2017 года №2403-р и распоряжению Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 года №2523-р. Организаторами мероприятия назначены Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2019 – ОАО "Авиасалон".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
Проекты
МАКС-20XX
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