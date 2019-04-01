Эксперт назвал символической сумму, выделенную США украинской армии

Выделенные американским Конгрессом за последние пять лет $1,3 млрд. на развитие ВС Украины являются чисто символической суммой, приводит РИА Новости мнение эксперта, редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко.

Источник изображения: Пресс-служба Президента Украины

Ранее пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон заявил, что с 2014 года США потратили на ВСУ более $1,3 млрд. Он отметил, что средства пошли на укрепление украинской армии и на улучшение ее взаимодействия с силами НАТО.

США решительно поддерживают право Украины свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства, добавил Пахон, отметив, что этому сегодня мешает "крымская проблема" и другие территориальные вопросы.

Получается, что Вашингтон выделял Украине на развитие армии чуть более $200 млн. в год – по большому счету эти деньги не внесли существенный потенциал в развитие ВСУ, поскольку они слишком маленькие для масштабов украинской армии, так что можно сказать, что помощь эта была чисто символической

– сказал Коротченко.

Он пояснил, что часть этих денег ушла на транспортировку американских военных специалистов, приезжавших на проводимые совместно с ВСУ маневры и тренировки, и военной техники, зачастую устаревшей, а то вовсе неисправной.

Кроме того, необходимо учитывать и тот факт, что в США хорошо осведомлены о масштабах коррупции на Украине (она занимает первое место в Европе по количеству преступлений коррупционной направленности), поэтому американцы не стали выделять Киеву более крупные суммы, добавил эксперт.

В свою очередь эксперт Владимир Оленченко отметил, что заявление Пахона сделано для того, чтобы украинское руководство понимало "кому и чем обязано", и чтобы показать другим странам: американцы готовы платить, если их указания будут выполняться. Что же касается того, улучшили ли американские деньги состояние украинской армии, то "это вопрос дискуссионный", полагает Оленченко.