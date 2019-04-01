Атомный ракетный крейсер проекта 11442М после ремонта выйдет на испытания в 2020 году - "Севмаш"

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 11442 у стенки ОАО "ПО "Северное машиностроительное предприятие" в начале работ по ремонту и модернизации. С корабля демонтирована часть вооружения и антенных устройств. Северодвинск, ноябрь 2013 года.

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Испытания в море тяжёлого атомного ракетного крейсера проекта 11442М, который с мая 2013 года проходит ремонт и модернизацию на "Севмаше", начнутся в 2020 году, сообщил "Интерфаксу" глава предприятия Михаил Будниченко.

"Ведём ремонт крейсера проекта 11442М. Одна из приоритетных задач - вывести корабль из наливного бассейна на испытания в море в 2020 году", - сказал М.Будниченко.

По его словам, в 2018 году на крейсере произведены корпусные работы, идёт подготовка к монтажу валопровода.

"Отремонтирован и установлен упорный подшипник - главный элемент, несущий нагрузку при вращении вала. На корабле устанавливается корпусное насыщение под монтаж систем и механизмов. Рабочие приступили к монтажу оборудования, в носовых отсеках идёт укладка изоляции. По разработанной проектантом 3D-модели начат монтаж системы вентиляции", - сказал глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК).

"Основная покраска корабля планируется летом 2019 года. Все работы ведутся в соответствии с утвержденными графиками", - сказал М.Будниченко.

Как ранее заявил глава ОСК Алексей Рахманов, ремонт и модернизация крейсера проекта 11442М "Адмирал Нахимов" Северного флота будут завершены, ориентировочно, в 2022 году.

"Мы неприятно удивим наших "партнеров" количеством оружия, которое будет развернуто на крейсере в ходе модернизации", - сказал А.Рахманов.

"Адмирал Нахимов" в результате модернизации будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал ВМФ России. Предусмотрена замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения. Крейсер, в частности, будет вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК". Корабль будет оснащен новым зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей", его зенитный боекомплект будет увеличен в разы.