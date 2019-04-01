Пентагон - Украине: сначала Крым - потом вступление в НАТО
Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины
С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон. Кроме повышения обороноспособности украинской армии, эти деньги пошли на "улучшение взаимодействия с НАТО". Он добавил, что Вашингтон поддерживает стремление Киева вступить в НАТО, но для начала "неплохо было бы разобраться с Крымом".
Военная помощь Украине со стороны США за последние пять лет составила более $1,3 млрд. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Эрика Пэхона.
- заявил представитель американского военного ведомства.
Пэхон добавил, что США поддерживают стремление Киева вступить в НАТО, однако для этого "необходимо решить крымский вопрос", поскольку Украину не примут в альянс с неразрешенным территориальным спором.
В начале марта из проекта бюджета Госдепартамента на 2020 год стало известно, что США планируют выделять больше денег на военную помощь Украине и Грузии. Всего на "программы противодействия России" планируют потратить $661 млн. На финансирование военных других стран США собираются потратить в 2020 году более $5,3 млрд.
Кроме того, Вашингтон может принять решение о продаже Киеву новых наименований систем противовоздушной и прибрежной обороны, а также дополнительного количества переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, рассказал в ходе брифинга для журналистов спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
"Украина сказала, что хочет больше комплексов Javelin. Это возможно. Мы должны рассматривать и такие вещи, как системы противовоздушной и прибрежной обороны и противоснайперские комплексы, уже предоставленные США. Речь идет обо всем, что нужно Украине, чтобы обладать современным потенциалом, защищать себя и остановить направленную против нее агрессию", - заявил спецпредставитель.
Ранее стало известно, что американская береговая охрана передала украинским ВМС два списанных катера класса "Айленд", передает ФАН. Как отмечается, речь идет о построенных в 1988 году катерах Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321). При этом на церемонии присутствовал президент Украины Петр Порошенко. В этой связи украинский президент заявил об укреплении военно-морского альянса с США.
По словам президента, передача катеров станет "еще одним кирпичиком" в укреплении отношений между странами. Также он отметил, что США являются лидерами среди стран, которые предоставляют военную помощь Украине.
В августе 2018 года американский сенат принял оборонный бюджет в размере $716 млрд на 2019 финансовый год, передает НСН. Документ был принят подавляющим большинством в ходе голосования. Ранее стало известно, что проект бюджета США на 2020 год предполагает увеличение расходов на оборону на 5%, до $750 млрд. Приоритетом обозначено стратегическое соперничество с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. На помощь другим странам в противодействии России предполагается выделить $500 млн. Стоит добавить, что оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2019 году составляет $725,5 млрд и является рекордным за всю историю США.
Тем временем, потери украинских силовиков с начала "антитеррористической операции" в Донбассе в 2014 году составили около 3,8 тыс. погибшими, сообщил еще в конце апреля 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"За четыре года из 2700 небоевых безвозвратных и санитарных потерь 891 случай - болезни, 318 - ДТП, 177 - несчастные случаи, 175 - отравление [алкоголем, наркотиками], 172 - неосторожное обращение с оружием, 101 - нарушение мер безопасности, 228 - убийства, 615 - самоубийства", - привел данные статистики генпрокурор Украины.
Иван Апулеев
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются