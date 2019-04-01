В Индии пришли к выводу о том, что Ми-17 могла сбить собственная ПВО

В индийских СМИ появились материалы, в которых представлены подробности расследования крушения вертолёта ВВС Индии 27 февраля в районе Будгам (близ границы с Пакистаном). Напомним, что речь идёт о вертолёте Ми-17, в результате падения которого погибли шесть индийских военнослужащих и один человек на земле. Разворачивались эти события в день известного воздушного боя на индо-пакистанской границе.

Источник изображения: ВВС Индии

Изначально в командовании ВВС Индии заявляли, что Ми-17 мог упасть из-за технических проблем. Потом появилась версия о том, что вертолёт был сбит пакистанской ракетой класса "воздух-воздух" с борта одного из самолётов.

Теперь индийская пресса, ссылаясь на материалы следствия, пишет, что вертолёт упал через несколько секунд после пуска ракеты индийской системой ПВО.

По предварительным данным следствия, Ми-17 был ошибочно сбит именно зенитной ракетой. В качестве причины называют возможное отключение системы "свой-чужой" и ошибочное распознавание борта в качестве "пакистанского беспилотника".

Пресса Индии пишет, что командование ВВС готово признать ошибку, если будут собраны все необходимые доказательства.

Пока одним из доказательств может являться тот факт (по крайней мере, так пишут в индийских СМИ), что с борта вертолёта не был получен сигнал "свой". Возможно, именно этот факт и стал причиной нанесения удара с земли собственным расчётом ПВО.

Также отмечено, что речь вряд ли идёт о технических неисправностях вертолёта, так как техслужба не выявила каких-либо проблем в ходе предполётного осмотра, и сами лётчики на машину не жаловались. Добавлено, что очевидцы видели то, как вертолёт падает, объятый пламенем, что говорит о высокой вероятности попадания ракеты. Остаётся точно выяснить, чьей была та самая ракета.

И если учесть, что Нью-Дели не обвиняет Исламабад в нанесении удара по вертолёту, вполне возможно, что ракета действительно была индийской.