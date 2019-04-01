Войти
01.04.2019
ЦАМТО

Четыре вертолета Ми-24 поступили на вооружение бригады армейской авиации ЦВО, дислоцированной в Свердловской области

163
0
0
Ми-24П
Ми-24П.
Источник изображения: © Пресс-служба ЦВО

ЦАМТО, 29 марта. Звено ударных вертолетов Ми-24П "Крокодил" поступило на вооружение единственной бригады армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Свердловской области.

Многоцелевые ударные вертолеты значительно повысят боевые возможности соединения. Экипажи Ми-24 будут выполнять задачи в рамках летных тактических учений, а также применяться в различных тактических учениях от ротного до бригадного звена. Летчики эскадрильи Ми-24 прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области.

Ранее шесть вертолетов уже поступили в бригаду армейской авиации ЦВО.

Оборудование вертолета позволяет выполнять полеты днем и ночью, в том числе в сложных метеорологических условиях, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-24
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
07.06.2013
Победы в воздухе куются на земле
02.04.2013
"Мы сможем начать строить совместную ПРО"
12.01.2012
"Соколы" осваивают "Ансат"
06.08.2009
Доля новой и модернизированной техники в ВВС РФ к 2020 году достигнет 70% - Главком
30.10.2008
Одна ПВО на всех. Страны СНГ консолидируют оборонные усилия
05.12.2006
"Рособоронэкспорт" планирует поставить в текущем году за рубеж тренажеров на $200 млн
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 04:42
  • 1
Статья Руслана Пухова о проблемах отношений России и Запада
  • 01.04 04:05
  • 3
Наземного вторжения не будет
  • 01.04 03:29
  • 44
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 01.04 02:06
  • 1846
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 01:59
  • 1
Россия завершила поставку Т-90С во Вьетнам на средства собственного кредита
  • 01.04 01:39
  • 1
Санкции мешают России бороться с международным терроризмом, заявили в МВД
  • 31.03 21:27
  • 1
Спасти рядового Абрамса: Трамп вспомнил о танках
  • 31.03 20:27
  • 5
Две пули в одну точку?
  • 31.03 19:47
  • 86
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 31.03 19:37
  • 65
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 31.03 19:34
  • 63
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 31.03 18:11
  • 32
Российский сенатор выступил против создания военной базы РФ в Венесуэле
  • 31.03 17:41
  • 16
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.03 15:22
  • 3
Конструктор рассказал о новейшем российском ЗРК "Тор-М2"
  • 31.03 15:16
  • 4
Перспективы боевых лазеров: какие надежды возлагают на оружие XXI века