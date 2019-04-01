Четыре вертолета Ми-24 поступили на вооружение бригады армейской авиации ЦВО, дислоцированной в Свердловской области

ЦАМТО, 29 марта. Звено ударных вертолетов Ми-24П "Крокодил" поступило на вооружение единственной бригады армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Свердловской области.

Многоцелевые ударные вертолеты значительно повысят боевые возможности соединения. Экипажи Ми-24 будут выполнять задачи в рамках летных тактических учений, а также применяться в различных тактических учениях от ротного до бригадного звена. Летчики эскадрильи Ми-24 прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области.

Ранее шесть вертолетов уже поступили в бригаду армейской авиации ЦВО.

Оборудование вертолета позволяет выполнять полеты днем и ночью, в том числе в сложных метеорологических условиях, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.