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01.04.2019
РИА Новости

У российского истребителя пятого поколения есть экспортный паспорт

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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) уже имеет паспорт экспортного облика, в правительстве на рассмотрении документ в связи с изменением названия с Т-50 на Су-57, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.

Ранее издание Janes со ссылкой на директора по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростех" Виктора Кладова сообщило, что "Ростех" и "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) передали в правительство РФ все необходимые документы для получения разрешения на экспорт истребителя пятого поколения Су-57Э. По данным издания, решение может быть принято российским руководством в ближайшие недели.

"Паспорт экспортного облика у ПАК ФА уже есть. В настоящее время в правительстве на рассмотрении документ в связи с изменением названия комплекса с Т-50 на Су-57", - сказал собеседник агентства.

Су-57 (ранее ПАК ФА, Т-50) - российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году, первый серийный самолет должен быть передан ВКС России в 2019-м.

Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
ОАК
Ростех
Проекты
Истребитель 5 поколения
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