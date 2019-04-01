С 2014 года США выделили более 1,3 млрд. долл. на оснащение и обучение украинской армии

ЦАМТО, 29 марта. С 2014 года США выделили Украине более 1,3 млрд. долл. на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО. Об этом газете "Известия" заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.

По его словам, США поддерживают стремление Украины вступить в альянс, однако данному процессу мешает территориальный вопрос, и в частности "крымская проблема".

Собеседники в американских политических кругах подчеркнули в беседе с "Известиями", что до решения подобных проблем Украины и Грузии полноценная интеграции двух постсоветских республик в НАТО невозможна.

Многие эксперты считают, что именно из-за неразрешенных территориальных споров ни США, ни их союзники не пойдут на дальнейшее расширение альянса за счет Украины, пишут "Известия".