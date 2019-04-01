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01.04.2019
ЦАМТО

На учении "Ладога-2019" в Карелии летчики оперативно-тактической авиации ЗВО впервые применили новую боевую экипировку

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Пилот оперативно-тактической авиации
Пилот оперативно-тактической авиации Западного военного округа в "пиксельном" комбинезоне.
Источник изображения: Пресс-служба ЗВО

ЦАМТО, 29 марта. Впервые военные летчики оперативно-тактической авиации Западного военного округа освоили применение новой боевой экипировки на учении "Ладога-2019" в Республике Карелия.

Новая боевая экипировка начала поступать в летные воинские части в середине 2018 года и впервые все летчики, задействованные в проведении крупнейшего авиационного учения, проверили ее летные качества в условиях воздушных боев и перегрузок при проведении боевых стрельб.

В комплект экипировки входят куртка, брюки полевой расцветки из усиленной ткани свободного кроя, летные ботинки с высокими берцами в облегченном варианте – все цвета хаки. Новая форма была разработана специально для летного состава истребительной авиации и прошла войсковые испытания в частях Западного военного округа, где и подтвердила свои качества, комфорт и износоустойчивость, высокие характеристики по термовлагорегуляции.

К концу 2019 года 100% летного состава всех авиационных частей военного округа будут обеспечены новой летной формой.

Всего к крупнейшему авиационному учению оперативно-тактической авиации ЗВО "Ладога-2019" привлечено свыше 50 самолетов, свыше 70 экипажей, а также более тысячи военнослужащих технического состава ЗВО на 6 военных аэродромах, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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