Эксперт: в Пентагоне хотят, чтобы в Киеве понимали, кому и чем обязаны
В Пентагоне назвали сумму, потраченную на украинскую армию за пять лет. Свое мнение о том, улучшило ли это состояние армии, в эфире радио Sputnik высказал эксперт Владимир Оленченко.
Вашингтон с 2014 года потратил на украинскую армию более 1,3 миллиарда долларов, рассказал "Известиям" пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.
По его словам, эти деньги пошли на укрепление армии и улучшение ее взаимодействия с НАТО. Он добавил, что Вашингтон приветствует стремление Киева вступить в альянс.
"Мы решительно поддерживаем право этой страны свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства", – заявил Пахон.
Однако этому, как отметил пресс-секретарь Пентагона, мешает территориальный вопрос и, в частности, "крымская проблема".
В Пентагоне хотят, чтобы в Киеве помнили, кому и чем они обязаны, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.
Заявление пресс-секретаря Пентагона показывает, что США стремятся подстроить Украину под американский ВПК, считает эксперт.
В феврале вступил в силу закон об изменениях в конституцию Украины, закрепляющих курс страны на вступление в НАТО и Евросоюз. Еще в декабре 2014 года Рада отказалась от внеблокового статуса государства. Однако эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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