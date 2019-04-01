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01.04.2019
РИА Новости

Эксперт: в Пентагоне хотят, чтобы в Киеве понимали, кому и чем обязаны

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Президент Украины Петр Порошенко на церемонии передачи Военно-морским силам Украины двух патрульных катеров береговой охраны класса "Island"
Президент Украины Петр Порошенко на церемонии передачи Военно-морским силам Украины двух патрульных катеров береговой охраны класса "Island".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины

В Пентагоне назвали сумму, потраченную на украинскую армию за пять лет. Свое мнение о том, улучшило ли это состояние армии, в эфире радио Sputnik высказал эксперт Владимир Оленченко.

Вашингтон с 2014 года потратил на украинскую армию более 1,3 миллиарда долларов, рассказал "Известиям" пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.

По его словам, эти деньги пошли на укрепление армии и улучшение ее взаимодействия с НАТО. Он добавил, что Вашингтон приветствует стремление Киева вступить в альянс.

"Мы решительно поддерживаем право этой страны свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства", – заявил Пахон.

Однако этому, как отметил пресс-секретарь Пентагона, мешает территориальный вопрос и, в частности, "крымская проблема".

В Пентагоне хотят, чтобы в Киеве помнили, кому и чем они обязаны, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

"Я думаю, это заявление сделано для того, чтобы киевское руководство понимало, кому и чем обязано, и чтобы показать всем остальным, что американцы готовы платить, если будут выполнять их указания. То есть это такое грубое, нахрапистое заявление. Что касается того, улучшили ли американские затраты состояние украинской армии, это вопрос дискуссионный", – считает Владимир Оленченко.

Заявление пресс-секретаря Пентагона показывает, что США стремятся подстроить Украину под американский ВПК, считает эксперт.

"Цель американских инвестиций в армии других стран заключается, в основном, в том, чтобы их подвести под стандарты американского ВПК и сделать их потребителями продукции американского ВПК. Это мы можем видеть на примере многих стран. И в данном случае, я думаю, что это заявление как раз подчеркивает то, что американцам в какой-то мере удалось решить эту задачу, начать движение под американские стандарты украинской армии, чтобы Украина, если сохранит то руководство, которое ориентируется на американцев, увеличивала закупки у американского ВПК", – отметил Владимир Оленченко.

В феврале вступил в силу закон об изменениях в конституцию Украины, закрепляющих курс страны на вступление в НАТО и Евросоюз. Еще в декабре 2014 года Рада отказалась от внеблокового статуса государства. Однако эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

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Страны
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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