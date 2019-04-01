Минобороны объявило тендер на модернизацию очередной партии Су-25

Российское Минобороны объявило тендер на капитальный ремонт с одновременной модернизацией штурмовиков Су-25 до уровня Су-25СМ3. Соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок.

Источник изображения: Минобороны РФ

Как следует из документа, Минобороны России проведет закрытый аукцион, в ходе которого определит победителя тендера на выполнение работ с модернизацией самолетов Су-25 до уровня Су-25СМ3. На проведение работ выделяется чуть больше 2,77 млрд. рублей, которые будут разделены на три части. Работы должны быть выполнены до 10 ноября 2021 года.

Количество модернизируемых штурмовиков в документе не указано, однако известно, что осенью прошлого года Минобороны проводило тендер на ремонт и модернизацию четырех штурмовиков Су-25 на выделенную сумму в 1,7 млрд. рублей.

Закрытый аукцион пройдет 25 апреля этого года.

Су-25СМ3 - глубоко модернизированный многоцелевой штурмовик, предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей. Модификация Су-25СМ3 появилась в результате комплекса летных испытаний в 2013 и 2014 годах. Вариант Су-25СМ3 серьезно отличается даже от ранее модернизированных штурмовиков Су-25СМ как по вооружению, так и по бортовому оборудованию.