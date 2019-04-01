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01.04.2019
Интерфакс-АВН

Главы Министерств обороны США и Южной Кореи встретятся на следующей неделе в Вашингтоне

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Совместные учения США и Южной Кореи
Совместные учения США и Южной Кореи.
Источник изображения: news.cn

Гонконг. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Республики Корея Чжон Кен Ду и исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан проведут переговоры 1 апреля в Вашингтоне, сообщает "Ренхап".

Главы оборонных ведомств США и Южной Кореи встретятся в понедельник для своих первых очных переговоров.

Отмечается, что на встрече планируется обсудить ситуацию в области безопасности на Корейском полуострове после провала второго саммита между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое 27-28 февраля.

Чжон Кен Ду и П.Шанахан также оценят недавние совместные учения Dong Maeng, которые заменили крупномасштабные ключевые командные учения Resolve, чтобы не навредить переговорам по денуклеаризации с КНДР.

Ожидается также, что руководители оборонных ведомств обсудят планы совместных учений союзников в конце этого года.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Вьетнам
КНДР
США
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
Трамп Дональд
Проекты
Военные учения
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