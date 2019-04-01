Самоходные гаубицы "Акация" выпустили 100 снарядов на Камчатке

Артиллерийский дивизион соединения морской пехоты Краснознаменных Войск и сил на Северо-востоке России подняли по учебной тревоге. Более 30 единиц автомобильной и гусеничной техники и около 100 военнослужащих отправились на артиллерийские стрельбы. Там было потрачено около 100 снарядов калибра 152 милиметра.

"Три батареи самоходных 152-милиметровых установкок 2С3 "Акация" совершили протяженный марш по пересеченной местности из учебно-тренировочного центра "Радыгино" в прибрежный позиционный район", - сообщил "РГ" начальник пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Маршрут и огневые позиции определили разведчики, выехавшие на учения раньше остальных.

Расчеты дивизиона ударили по сложным целям условного противника. Была отработана схема, по которой при смене позиций одной батареи, две другие прикрывают ее, стреляя по "врагу" прямой наводкой. После завершения марша и развертывания, артиллеристы уже с закрытой огневой позиции обеспечивают безопасное продвижение остальных подразделений дивизиона.

Дина Непомнящая