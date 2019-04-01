Войти
01.04.2019
Российская газета

Самоходные гаубицы "Акация" выпустили 100 снарядов на Камчатке

144
0
+1
САУ "Акация"
САУ "Акация".
Источник изображения: rg.ru

Артиллерийский дивизион соединения морской пехоты Краснознаменных Войск и сил на Северо-востоке России подняли по учебной тревоге. Более 30 единиц автомобильной и гусеничной техники и около 100 военнослужащих отправились на артиллерийские стрельбы. Там было потрачено около 100 снарядов калибра 152 милиметра.

"Три батареи самоходных 152-милиметровых установкок 2С3 "Акация" совершили протяженный марш по пересеченной местности из учебно-тренировочного центра "Радыгино" в прибрежный позиционный район", - сообщил "РГ" начальник пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Маршрут и огневые позиции определили разведчики, выехавшие на учения раньше остальных.

Расчеты дивизиона ударили по сложным целям условного противника. Была отработана схема, по которой при смене позиций одной батареи, две другие прикрывают ее, стреляя по "врагу" прямой наводкой. После завершения марша и развертывания, артиллеристы уже с закрытой огневой позиции обеспечивают безопасное продвижение остальных подразделений дивизиона.


Дина Непомнящая

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С3 Акация
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
19.09.2018
Учебная война. Как проходили и чем завершились маневры "Восток-2018"
25.04.2018
Военные на учениях на Курилах отразили высадку десанта условного противника
19.04.2018
Более 2,5 тыс. человек принимают участие в учениях на Сахалине
22.07.2010
В Жуковском, по четным годам...
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 04:42
  • 1
Статья Руслана Пухова о проблемах отношений России и Запада
  • 01.04 04:05
  • 3
Наземного вторжения не будет
  • 01.04 03:29
  • 44
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 01.04 02:06
  • 1846
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 01:59
  • 1
Россия завершила поставку Т-90С во Вьетнам на средства собственного кредита
  • 01.04 01:39
  • 1
Санкции мешают России бороться с международным терроризмом, заявили в МВД
  • 31.03 21:27
  • 1
Спасти рядового Абрамса: Трамп вспомнил о танках
  • 31.03 20:27
  • 5
Две пули в одну точку?
  • 31.03 19:47
  • 86
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 31.03 19:37
  • 65
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 31.03 19:34
  • 63
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 31.03 18:11
  • 32
Российский сенатор выступил против создания военной базы РФ в Венесуэле
  • 31.03 17:41
  • 16
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.03 15:22
  • 3
Конструктор рассказал о новейшем российском ЗРК "Тор-М2"
  • 31.03 15:16
  • 4
Перспективы боевых лазеров: какие надежды возлагают на оружие XXI века