США проводят самую жесткую политику сдерживания России - Помпео

Вашингтон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Нынешняя администрация США проводит намного более жесткую, чем предыдущие, политику сдерживания России, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Я считаю, что политика, которую мы проводим и которая еще нужна для сдерживания Владимира Путина - это самая жесткая политика со времен президента Рейгана", - сказал дипломат, выступая на конференции в Вашингтоне.

По его словам, обвинения в "сговоре" президента Дональда Трампа с Россией и критика в его адрес в том, что он недооценивает угрозы со стороны России, "глупы по своей природе".

"Я вижу, как серьезно воспринимает президент эти угрозы", - сказал М.Помпео.

В частности, он заявил, что бюджет Пентагона на текущий год превышает $700 млрд, "а это, вероятно, не отвечает интересам России".