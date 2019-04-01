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01.04.2019
Интерфакс-АВН

США проводят самую жесткую политику сдерживания России - Помпео

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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2018 / Mandel Ngan

Вашингтон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Нынешняя администрация США проводит намного более жесткую, чем предыдущие, политику сдерживания России, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Я считаю, что политика, которую мы проводим и которая еще нужна для сдерживания Владимира Путина - это самая жесткая политика со времен президента Рейгана", - сказал дипломат, выступая на конференции в Вашингтоне.

По его словам, обвинения в "сговоре" президента Дональда Трампа с Россией и критика в его адрес в том, что он недооценивает угрозы со стороны России, "глупы по своей природе".

"Я вижу, как серьезно воспринимает президент эти угрозы", - сказал М.Помпео.

В частности, он заявил, что бюджет Пентагона на текущий год превышает $700 млрд, "а это, вероятно, не отвечает интересам России".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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