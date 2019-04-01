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01.04.2019
bmpd.livejournal.com

Подписан контракт на строительство самого крупного патрульного корабля для береговой охраны КНР

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Подписан контракт на строительство самого крупного корабля Береговой охраны КНР

26 марта 2019 года на верфи Huangpu Wenchong Shipyard в Гуанчжоу подписан контракт на строительство морского патрульного корабля водоизмещением 10000 тонн для Администрации провинции Гуандун по безопасности на море, который станет крупнейшим и самым передовым морским патрульным кораблем в Китае.

Сообщается, что корабль спроектирован в 7-м научно-исследовательском институте Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC).

Длина корабля - 165 метров, ширина - 20,6 метра, водоизмещение - 10 700 тонн.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
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