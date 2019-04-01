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01.04.2019
ТАСС

Около 20 российских МиГ-29 выполнили задачи в Армении в рамках учений

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МиГ-29 ВКС России
Взлет пары истребителей МиГ-29 ВКС России, 3624-я авиационная база в аэропорту «Эребуни», Армения, 12.03.2016.
Источник изображения: tankasan.livejournal.com

Истребители уничтожили наземные цели условного противника и совершили маневры по уклонению от штурмовой авиации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 марта. /ТАСС/. Задачи летно-тактических учений по уничтожению наземных целей и перебазированию на запасной аэродром выполнили летчики эскадрильи истребителей МиГ-29 российской авиационной военной базы Эребуни в Армении. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Южного военного округа.

"Летчики около 20 российских истребителей МиГ-29 в ходе стартовавших ЛТУ успешно выполнили специальные летные задания по уничтожению наземных целей условного противника и совершили маневры по уклонению от штурмовой авиации", - говорится в сообщении окружной пресс-службы.

Истребители также выполнили условное перебазирование на запасной аэродром, имитируя посадку, но не касаясь взлетно-посадочной полосы.

Задачи по уничтожению бронетехники условного противника выполнены высотах от 250 до 1,5 тыс. м на высокогорном полигоне Алагяз, где с 1 по 14 апреля пройдут двухсторонние батальонные тактические учения ВС России и Армении. На предстоящих БТУ российские МиГ-29 выполнят задачи в интересах как обороняющейся, так и наступательной стороны.

МиГ-29 - легкий истребитель, выполненный как среднеплан с трапециевидным механизированным крылом. Имеет двухкилевое вертикальное оперение с цельноповоротными стабилизаторами. Два двигателя РД-33 размещены в мотогондолах в хвостовой части фюзеляжа. Газотурбинный двигатель РД-33 - двухвальный, двухконтурный с кольцевой камерой сгорания, регулируемым соплом и гидроэлектронной системой управления.

Максимальная скорость - 2450 км/ч (2,3 Маха). Практический потолок - 18 км, практическая дальность полета на большой высоте - 1430 км (с подвесными топливными баками - 2100 км). Самолет оснащен пушкой ГШ-301 калибра 30 мм (боезапас 150 снарядов), на шести узлах подвески может нести авиационные ракеты "воздух - воздух", "воздух - поверхность", неуправляемые реактивные снаряды и авиабомбы.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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