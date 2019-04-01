В США предложили модернизировать ядерный арсенал из-за "угроз" России и КНР

Соединенным Штатам необходимо модернизировать свой ядерный потенциал из-за растущей угрозы со стороны России и Китая. Об этом в четверг, 28 марта, заявил министр энергетики США Рик Перри на слушаниях в конгрессе.

"Несмотря на то, что цель окончательной ликвидации ядерного оружия была стремлением многих поколений, мы вынуждены признать реальность, которая заключается в том, что ядерная угроза со стороны иностранных государств растет", — цитирует Перри ТАСС.

Министр отметил, что в последние годы Россия и Китай вкладывают огромные средства в обновление и расширение своих ядерных арсеналов. Он считает, что целью этого является подрыв отношений США с союзниками по всему миру.

"Нам абсолютно необходимо предпринять благоразумные усилия по модернизации ядерного арсенала США", — сказал он.

Перри добавил, что в первую очередь это необходимо для предотвращения "масштабной войны", а также для того, чтобы США "и дальше могли говорить с позиции силы".

15 марта стало известно, что США занялись производством компонентов для неядерных ракет, которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). За день до этого сообщалось, что в августе 2019 года Пентагон проведет испытания крылатой ракеты типа, который ранее был запрещен ДРСМД.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло обвинения, продемонстрировав ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.