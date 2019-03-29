Минобороны отремонтирует и модернизирует Су-25 до уровня Су-25СМ3 за 2,8 млрд рублей

Штурмовики Су-25СМ3 во время летно-специальной подготовки экипажей штурмовиков авиационного полка Южного военного округа в Приморско-Ахтарске.

В 2019 году планируется выделить 100 рублей, в 2020 году - 8,9 млрд рублей, в 2021 году - более 1,8 млрд рублей

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Минобороны России планирует отремонтировать и провести модернизацию штурмовиков Су-25 до уровня Су-25СМ3 до 10 ноября 2021 года, заплатив за работы почти 2,8 млрд рублей. Соответствующий документ размещен на портале госзакупок.

"Министерство обороны Российской Федерации <...> извещает о проведении закрытого аукциона на выполнение работ по ремонту с модернизацией самолетов типа Су-25 в вариант Су-25СМ3", - говорится в документе. Количество модернизируемых штурмовиков в документе не указано.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет 2 млрд 774 млн 362 тыс. 316 рублей. Заказ разделен на три части: в 2019 году планируется выделить 100 рублей, в 2020 году - 8,9 млрд рублей, в 2021 году - более 1,8 млрд рублей.

Все ремонтные работы должны быть завершены до 10 ноября 2021 года. Исполнителя контракта выберут 25 апреля. В сентябре 2018 года Минобороны России проводило конкурс стоимостью 1,7 млрд рублей на ремонт четырех аналогичных штурмовиков.

Штурмовик Су-25СМ3 является модернизированной версией Су-25. Самолет способен уничтожать малоразмерные наземные объекты и воздушные цели в любое время суток. Боевая эффективность машины улучшилась в три раза по сравнению с другими модификациями.

В отличие от предшественников оснащен системой навигации ГЛОНАСС с возможностью программирования конечной точки на карте с точностью до 10 м, а кабина самолета имеет цифровой дисплей с возможностью отображения наземной и воздушной обстановки.