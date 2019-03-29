Войти
29.03.2019
ТАСС

Минобороны отремонтирует и модернизирует Су-25 до уровня Су-25СМ3 за 2,8 млрд рублей

191
0
0
Штурмовики Су-25СМ3
Штурмовики Су-25СМ3 во время летно-специальной подготовки экипажей штурмовиков авиационного полка Южного военного округа в Приморско-Ахтарске.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В 2019 году планируется выделить 100 рублей, в 2020 году - 8,9 млрд рублей, в 2021 году - более 1,8 млрд рублей

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Минобороны России планирует отремонтировать и провести модернизацию штурмовиков Су-25 до уровня Су-25СМ3 до 10 ноября 2021 года, заплатив за работы почти 2,8 млрд рублей. Соответствующий документ размещен на портале госзакупок.

"Министерство обороны Российской Федерации <...> извещает о проведении закрытого аукциона на выполнение работ по ремонту с модернизацией самолетов типа Су-25 в вариант Су-25СМ3", - говорится в документе. Количество модернизируемых штурмовиков в документе не указано.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет 2 млрд 774 млн 362 тыс. 316 рублей. Заказ разделен на три части: в 2019 году планируется выделить 100 рублей, в 2020 году - 8,9 млрд рублей, в 2021 году - более 1,8 млрд рублей.

Все ремонтные работы должны быть завершены до 10 ноября 2021 года. Исполнителя контракта выберут 25 апреля. В сентябре 2018 года Минобороны России проводило конкурс стоимостью 1,7 млрд рублей на ремонт четырех аналогичных штурмовиков.

Штурмовик Су-25СМ3 является модернизированной версией Су-25. Самолет способен уничтожать малоразмерные наземные объекты и воздушные цели в любое время суток. Боевая эффективность машины улучшилась в три раза по сравнению с другими модификациями.

В отличие от предшественников оснащен системой навигации ГЛОНАСС с возможностью программирования конечной точки на карте с точностью до 10 м, а кабина самолета имеет цифровой дисплей с возможностью отображения наземной и воздушной обстановки.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
Похожие новости
30.04.2015
КРЭТ: мы создаем аппаратуру для перспективного космического корабля
16.06.2014
ВВС России намерены продолжить модернизацию новейшего штурмовика Су-25СМ3
10.04.2013
Вооружаться рачительно и с умом
14.03.2011
Большие желания и скромные возможности
28.09.2007
КОНТИНЕНТ СТРЕМИТЕЛЬНОГО РОСТА ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.03 02:33
  • 1832
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.03 01:40
  • 1
Контейнерный флот
  • 29.03 01:17
  • 55
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 28.03 23:26
  • 25
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 28.03 23:17
  • 3
Найден способ перехвата "Посейдона"
  • 28.03 22:06
  • 2
"Русские витязи" могут пересесть на Су-35
  • 28.03 21:46
  • 54
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 28.03 21:29
  • 768
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 28.03 20:44
  • 10
Милитаризация Крыма: какую "ахиллесову пяту" имеет "непотопляемый авианосец" Путина (УНIАН, Украина)
  • 28.03 19:59
  • 1
США назвали лучшие ракетные двигатели в мире
  • 28.03 19:58
  • 4
В ходе визита Путина в Бишкек планируется подписать документ о военной базе РФ
  • 28.03 19:50
  • 1
Военное строительство передадут в ведение некоммерческой компании
  • 28.03 19:47
  • 4
Почему даже модернизированный Abrams никогда не догонит "Армату"
  • 28.03 19:30
  • 1
Опасный космос: зачем Индия сбивает спутники
  • 28.03 19:26
  • 19
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками