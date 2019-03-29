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29.03.2019
РИА Новости

Два военных самолета провели разведку у границ России

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Американский самолет-разведчик Lockheed EP-3E Orion
Американский самолет-разведчик Lockheed EP-3E Orion.
Источник изображения: © Фото : Mike Freer

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Два иностранных военных самолета заметили у российских границ. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

В 09:40 по московскому времени радиоразведчик ВМС США Lockheed ЕР-3Е Orion с номером 157316 взлетел с авиабазы Суда-Бей в Греции. Судно пересекло воздушное пространство Болгарии и в 14:30 мск оказалось в акватории Черного моря. В ходе разведки аппарат несколько раз облетел границы полуострова.


Кроме того, в 13:05 мск радиоразведчик ВВС Швеции Gulfstream GIV SP с бортовым номером 102002 засекли в акватории Балтийского моря. Воздушное судно приблизилось к побережью Калининградской области и некоторое время курсировало в указанном районе. Высота полета составила 12,2 километра, скорость — 914,9 километра в час.

В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ значительно увеличилась. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, появление американских летательных аппаратов у рубежей страны создает дополнительную напряженность.

В Минобороны сообщили, что в течение прошлой недели разведывательную деятельность вдоль границ России провел 21 самолет. В связи с этим истребители дежурных сил ПВО четыре раза поднимались в воздух. Российское оборонное ведомство ранее призывало Вашингтон отказаться от подобных разведывательных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Болгария
Греция
Россия
США
Швеция
Продукция
ЕР-3
Компании
General Dynamics
Lockheed-Martin
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