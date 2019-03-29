Минобороны потратит 2,8 миллиарда рублей на модернизацию штурмовиков Су-25

Штурмовик Су-25СМ3 во время лётно-тактических учений в Краснодарском крае.

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Министерство обороны РФ проводит тендер на ремонт с модернизацией самолетов типа Су-25 в вариант Су-25СМ3, максимальная цена контракта составляет 2,77 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

"Выполнение работ по ремонту с модернизацией самолетов типа Су-25 в вариант Су-25СМ3", - говорится в заявке, при этом не раскрывается число штурмовиков. Согласно документам, завершение работ намечено до 10 ноября 2021 года.

Исполнителя планируется определить в конце апреля по итогам закрытого аукциона.

В прошлом году оборонительное ведомство России проводило тендер стоимостью 1,6 миллиарда рублей на ремонт четырех таких штурмовиков.

Новейшие Су-25СМ3 созданы для уничтожения при любой погоде и в любое время суток подвижных целей, таких как танки или бронемашины, защищенные от ударов с воздуха не только переносными зенитно-ракетными комплексами типа американского "Стингера" или российской "Вербы", но и дальнобойными системами, такими как "Бук", "Тор" и "Пэтриот".