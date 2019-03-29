Войти
29.03.2019
РИА Новости

Минобороны потратит 2,8 миллиарда рублей на модернизацию штурмовиков Су-25

180
0
0
Штурмовик Су-25СМ3 во время лётно-тактических учений в Краснодарском крае
Штурмовик Су-25СМ3 во время лётно-тактических учений в Краснодарском крае.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Министерство обороны РФ проводит тендер на ремонт с модернизацией самолетов типа Су-25 в вариант Су-25СМ3, максимальная цена контракта составляет 2,77 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

"Выполнение работ по ремонту с модернизацией самолетов типа Су-25 в вариант Су-25СМ3", - говорится в заявке, при этом не раскрывается число штурмовиков. Согласно документам, завершение работ намечено до 10 ноября 2021 года.

Исполнителя планируется определить в конце апреля по итогам закрытого аукциона.

В прошлом году оборонительное ведомство России проводило тендер стоимостью 1,6 миллиарда рублей на ремонт четырех таких штурмовиков.

Новейшие Су-25СМ3 созданы для уничтожения при любой погоде и в любое время суток подвижных целей, таких как танки или бронемашины, защищенные от ударов с воздуха не только переносными зенитно-ракетными комплексами типа американского "Стингера" или российской "Вербы", но и дальнобойными системами, такими как "Бук", "Тор" и "Пэтриот".

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
15.09.2017
Долгожданные "Суперграчи" становятся в строй
17.07.2017
Даже муха не пролетит
10.07.2017
Совершенство приводит к деградации
23.03.2016
Модель «неизбежного»
21.04.2009
ПОЗИЦИОННАЯ ВОЙНА СЕБЯ ИЗЖИЛА
04.08.2008
Новым командующим войсками Командования специального назначения назначен генерал Разыграев - ВВС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.03 02:33
  • 1832
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.03 01:40
  • 1
Контейнерный флот
  • 29.03 01:17
  • 55
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 28.03 23:26
  • 25
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 28.03 23:17
  • 3
Найден способ перехвата "Посейдона"
  • 28.03 22:06
  • 2
"Русские витязи" могут пересесть на Су-35
  • 28.03 21:46
  • 54
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 28.03 21:29
  • 768
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 28.03 20:44
  • 10
Милитаризация Крыма: какую "ахиллесову пяту" имеет "непотопляемый авианосец" Путина (УНIАН, Украина)
  • 28.03 19:59
  • 1
США назвали лучшие ракетные двигатели в мире
  • 28.03 19:58
  • 4
В ходе визита Путина в Бишкек планируется подписать документ о военной базе РФ
  • 28.03 19:50
  • 1
Военное строительство передадут в ведение некоммерческой компании
  • 28.03 19:47
  • 4
Почему даже модернизированный Abrams никогда не догонит "Армату"
  • 28.03 19:30
  • 1
Опасный космос: зачем Индия сбивает спутники
  • 28.03 19:26
  • 19
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками