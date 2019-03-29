Пограничники СНГ в Ташкенте обсудили подготовку спецопераций, а также программу сотрудничества до 2025г

Ташкент. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Совет командующих Пограничными войсками (СКПВ) стран СНГ на заседании, состоявшемся в Ташкенте, принял более 20 решений, в том числе касающихся подготовки спецопераций на 2019-2020 годы, а также программы сотрудничества на 2021-2025 годы, сообщил журналистам председатель Координационной службы СКПВ СНГ генерал-полковник Александр Манилов.

В заседание участвовали представители восьми пограничных ведомств стран Содружества, а также председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев и секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов.

А.Манилов отметил, что на заседании отсутствуют представители Туркменистана, Молдавии и Украины. "Они прислали свои предложения - кроме Украины. Поэтому мы учтем их при подготовке соответствующих документов", - отметил представитель СКПВ.

Он также обратил внимание на активное участие во всех мероприятия в рамках Совета пограничного ведомства Узбекистана. При этом он напомнил, что первое заседание Совета прошло в Ташкенте в 1992 году и через 27 лет пограничники Содружества вновь встретились в столице Узбекистана.

"Это тоже знаковое событие. Это говорит о том, что у нас появляются новые возможности в центральноазиатском регионе, а также на всем пространстве внешних границ СНГ", - подчеркнул А.Манилов.

По его словам, повестка заседания содержала девять вопросов, по которым руководителями пограничных ведомств стран СНГ принято более 20 решений Совета.

Советом командующих рассмотрен ход подготовки совместных специальных пограничных операций по пресечению противоправной деятельности через внешние границы СНГ на северо-западном, западном и центральноазиатском направлениях в 2019 году, а также организационные вопросы их проведения в 2020 году.

"В ходе заседания была проанализирована обстановка на внешних границах центральноазиатского региона и тенденции ее развития на ближайшую перспективу", - отметил А.Манилов.

По его словам, участники совета одобрили проекты программы сотрудничества государств Содружества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021-2025 годы, а также решения Совета глав государств СНГ о перечне формирований для включения в состав группировки пограничных и иных ведомств стран СНГ, направляемой для урегулирования кризисной ситуации на внешних границах.

Принят пакет документов по вопросам планирования деятельности совета и выполнения совместных научно-исследовательских работ, направленных на совершенствование форм и методов охраны границ стран СНГ.

Председатель Координационной службы СКПВ СНГ сообщил о том, что участники заседания одобрили сотрудничество в гуманитарной сфере.

"Одобрено сотрудничество в гуманитарной сфере, при этом особое внимание уделено организации в 2020 году эстафеты вдоль внешних границ стран СНГ, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - сказал А.Манилов.