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29.03.2019
Военное обозрение

В СМИ Израиля появился материал о "молчащих" С-300 и С-400 в Сирии

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Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов

Израильские, сирийские и иранские СМИ продолжают публиковать определённого рода подробности о ракетном обстреле провинции Алеппо. Сирийские и иранские СМИ пишут о том, что ракеты выпускались самолётами F-15 и F-16 ВВС Израиля. Израильские СМИ добавляют информацию о том, что ракетами были поражены сразу четыре якобы иранских военных объекта в районе населённых пунктов Шейх-Наджар, Азизия, а также в районе международного аэропорта Алеппо. Отмечено, что одним из объектов, по которым наносился удар, пользовалась группировка "Хизбалла".

Источник изображения: YouTube/ТК "Звезда", NZIV

Израильский портал Nziv пишет о том, что ранее поступили данные о ракетной атаке военизированной колонны, а также цементного завода в той же сирийской провинции.

Портал JorfNews тем временем сообщает о том, что в результате ракетных ударов по провинции Алеппо погибли не менее 25 представителей Корпуса стражей Исламской революции.

Упомянутый выше израильский информационный ресурс приводит заявление некоего арабского блогера (данные не приводятся), который размышляет на тему о том, почему "молчали" российские ЗРК С-300 и С-400. Заявление, выдаваемое за публикацию арабского блогера:

В ходе атак с использованием F-15 и F-16 ВВС Израиля выпускались крылатые ракеты по целям в провинции Алеппо с высоты от 45 тыс. до 51 тыс. футов (примерно 13,7 км – 15,5 км, - прим. "ВО"). Нет никаких сомнений в том, что они были обнаружены РЛС российских батарей С-400 в Сирии. Но почему батареи С-300 и С-400 русских не были использованы против израильских самолётов? Да потому что Нетаньяху и Путин именно об этом договаривались в ходе своего последнего разговора.

Тем временем официальные израильские источники никакой информации о применении ВВС ЦАХАЛ против объектов в Сирии традиционно не предоставляют.

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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Продукция
F-15
F-16
С-300
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
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