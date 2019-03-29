Модернизированная РЛС заступила на боевое дежурство в соединении ПВО ЦВО в Саратовской области

ЦАМТО, 28 марта. Модернизированная радиолокационная станция (РЛС) "Небо-У" заступила на боевое дежурство в соединении противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) в Саратовской области.

РЛС предназначена для обнаружения, измерения координат и сопровождения воздушных целей различных категорий от самолетов до крылатых и управляемых ракет, в том числе малоразмерных гиперзвуковых, баллистических и малозаметных на дальности до 600 км.Станция также обеспечивает определение государственной принадлежности воздушных объектов и пеленгацию постановщиков активных помех. При этом работа станции может вестись в автоматическом режиме, автономно и в составе системы управления соединений.

Новая РЛС позволила повысить контроль воздушного пространства и увеличить радиус обнаружения целей, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.