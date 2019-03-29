Войти
29.03.2019
ЦАМТО

Модернизированная РЛС заступила на боевое дежурство в соединении ПВО ЦВО в Саратовской области

183
0
0
55Ж6УМЕ «Небо-УМЕ»
Радиолокационный комплекс 55Ж6УМЕ «Небо-УМЕ».
Источник изображения: janes.com

ЦАМТО, 28 марта. Модернизированная радиолокационная станция (РЛС) "Небо-У" заступила на боевое дежурство в соединении противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) в Саратовской области.

РЛС предназначена для обнаружения, измерения координат и сопровождения воздушных целей различных категорий от самолетов до крылатых и управляемых ракет, в том числе малоразмерных гиперзвуковых, баллистических и малозаметных на дальности до 600 км.Станция также обеспечивает определение государственной принадлежности воздушных объектов и пеленгацию постановщиков активных помех. При этом работа станции может вестись в автоматическом режиме, автономно и в составе системы управления соединений.

Новая РЛС позволила повысить контроль воздушного пространства и увеличить радиус обнаружения целей, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Небо РЛК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
10.10.2018
Модернизированные РЛС соединения ПВО ЦВО заступили на боевое дежурство в Самарской области
04.07.2017
На вооружение радиотехнических войск ЦВО поступили новые РЛС
23.05.2016
ЗВО получил новую радиолокационную станцию, способную обнаружить гиперзвуковые ракеты
15.01.2015
ВВС России пополнятся станциями «Небо»
18.11.2011
Новейшая РЛС поступит в радиотехнические войска ВВС в 2012 году
18.01.2010
Цель будет обнаружена в любое время года и суток
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.03 02:33
  • 1832
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.03 01:40
  • 1
Контейнерный флот
  • 29.03 01:17
  • 55
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 28.03 23:26
  • 25
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 28.03 23:17
  • 3
Найден способ перехвата "Посейдона"
  • 28.03 22:06
  • 2
"Русские витязи" могут пересесть на Су-35
  • 28.03 21:46
  • 54
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 28.03 21:29
  • 768
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 28.03 20:44
  • 10
Милитаризация Крыма: какую "ахиллесову пяту" имеет "непотопляемый авианосец" Путина (УНIАН, Украина)
  • 28.03 19:59
  • 1
США назвали лучшие ракетные двигатели в мире
  • 28.03 19:58
  • 4
В ходе визита Путина в Бишкек планируется подписать документ о военной базе РФ
  • 28.03 19:50
  • 1
Военное строительство передадут в ведение некоммерческой компании
  • 28.03 19:47
  • 4
Почему даже модернизированный Abrams никогда не догонит "Армату"
  • 28.03 19:30
  • 1
Опасный космос: зачем Индия сбивает спутники
  • 28.03 19:26
  • 19
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками