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29.03.2019
ТАСС

"Уралвагонзавод" передал Минобороны всю технику, которая примет участие в Параде Победы

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Танк Т-14 "Армата" на репетиции военного парада на Красной площади в Москве. 2017 год
Танк Т-14 "Армата" на репетиции военного парада на Красной площади в Москве. 2017 год.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Филиппов

В корпорации уточнили, что военному ведомству отгружена партия новейших танков Т-14 "Армата" и боевых машин поддержки танков

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) передала Министерству обороны РФ всю технику, которая должна принять участие в Параде Победы на Красной площади. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

"Уралвагонзавод" уже передал всю военную технику, предназначенную для участия в Параде Победы на Красной площади", - сообщили в пресс-службе.

В частности, военному ведомству отгружена партия новейших танков Т-14 "Армата" и боевых машин поддержки танков (БМПТ).

Как отметили в пресс-службе, перед отправкой техники специалисты предприятия совместно с военными провели ее полное техническое обслуживание и подготовку для парада. В ходе тренировок, репетиций и самого парада инженеры УВЗ также продолжат оказывать техническую поддержку военным.

Ранее в интервью РБК генеральный директор корпорации Александр Потапов сообщил, что на Параде Победы в этом году "Уралвагонзавод" представит свою новую технику, которая уже является серийной. По его словам, совершенно новые образцы, которые ранее не демонстрировались на параде, будут представлены в 2020 году - в 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Армата
БМПТ Рамка-99
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Проекты
2020-й год
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