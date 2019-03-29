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29.03.2019
Интерфакс-АВН

Москва намерена развивать ВТС с Бишкеком - Путин

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Kyrgyzstan_Russia
Флаги Киргизии и России.

Бишкек. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Россия и Киргизия намерены и дальше развивать военное сотрудничество и военно-техническое сотрудничество, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг по итогам российско-киргизских переговоров в Бишкеке.

"В ходе переговоров была подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении отношений: в политической, культурной, гуманитарной сфере и других областях, включая военно-техническое и военное сотрудничество", - сказал В.Путин журналистам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Россия
Персоны
Путин Владимир
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