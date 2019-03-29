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29.03.2019
Интерфакс-АВН

Присутствие российских военных в Венесуэле не связано с проведением боевых операций - военный атташе республики в Москве

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ПЗРК
Обучение унтер-офицеров вооруженных сил Венесуэлы применению переносного зенитного ракетного комплекса.
Источник изображения: bmpd

Их задача - обсуждение ВТС

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Российские военные прибыли в Венесуэлу только для обсуждения ВТС, никакого проведения совместных операций не обсуждается, заявил военный атташе посольства страны в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес.

"Присутствие российских военных в Венесуэле связано с обсуждением сотрудничества в военно-технической сфере", - сказал военный атташе, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Подчеркиваю, что речь идет только о военно-техническом сотрудничестве, но ни коим образом российское военное присутствие не связано с возможностью проведения военных операций (в Венесуэле, - "ИФ")", - сказал он

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Страны
Венесуэла
Россия
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