Присутствие российских военных в Венесуэле не связано с проведением боевых операций - военный атташе республики в Москве
Обучение унтер-офицеров вооруженных сил Венесуэлы применению переносного зенитного ракетного комплекса.
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Их задача - обсуждение ВТС
Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Российские военные прибыли в Венесуэлу только для обсуждения ВТС, никакого проведения совместных операций не обсуждается, заявил военный атташе посольства страны в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес.
"Присутствие российских военных в Венесуэле связано с обсуждением сотрудничества в военно-технической сфере", - сказал военный атташе, отвечая на вопрос "Интерфакса".
"Подчеркиваю, что речь идет только о военно-техническом сотрудничестве, но ни коим образом российское военное присутствие не связано с возможностью проведения военных операций (в Венесуэле, - "ИФ")", - сказал он
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