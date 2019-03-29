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29.03.2019
Российская газета

ФСБ на учениях пресекла незаконный проход судов по Керченскому проливу

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Источник изображения: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым

Крымские пограничники провели в акватории Черного моря учения, на которых отработали сценарий незаконного прохода иностранных кораблей через Керченский пролив. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

Учения прошли на востоке полуострова, в районе мыса Опук. В них участвовали подразделения Пограничных управлений ФСБ России по Республике Крым и Краснодарскому краю, Черноморского флота, авиации ФСБ России.

Бойцы отрепетировали ведение огня из корабельного, авиационного и стрелкового оружия по надводной цели. Кроме того, спецназ отработал варианты десантирования беспарашютным и абордажным способами на условное судно-нарушитель.

- Результаты учения позволяют сделать вывод о том, что цели и задачи достигнуты, - сообщили в пресс-службе. - Силовики способны в кратчайшие сроки обезвредить нарушителя, отразить нападение противника.

Напомним, ранее власти Украины не раз заявляли о намерении повторить ноябрьский сценарий прохода кораблей ВМС Незалежной по Керчь-Еникальскому каналу вопреки действующим международным правилам судоходства. Пограничники и военные моряки показали, что готовы к таким провокациям и способны обеспечить безопасность судоходства и рыбного промысла в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.


Илья Изотов (Симферополь)

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Страны
Россия
Украина
Проекты
Военные учения
ЧФ
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