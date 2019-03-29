ФСБ на учениях пресекла незаконный проход судов по Керченскому проливу

Крымские пограничники провели в акватории Черного моря учения, на которых отработали сценарий незаконного прохода иностранных кораблей через Керченский пролив. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

Учения прошли на востоке полуострова, в районе мыса Опук. В них участвовали подразделения Пограничных управлений ФСБ России по Республике Крым и Краснодарскому краю, Черноморского флота, авиации ФСБ России.

Бойцы отрепетировали ведение огня из корабельного, авиационного и стрелкового оружия по надводной цели. Кроме того, спецназ отработал варианты десантирования беспарашютным и абордажным способами на условное судно-нарушитель.

- Результаты учения позволяют сделать вывод о том, что цели и задачи достигнуты, - сообщили в пресс-службе. - Силовики способны в кратчайшие сроки обезвредить нарушителя, отразить нападение противника.

Напомним, ранее власти Украины не раз заявляли о намерении повторить ноябрьский сценарий прохода кораблей ВМС Незалежной по Керчь-Еникальскому каналу вопреки действующим международным правилам судоходства. Пограничники и военные моряки показали, что готовы к таким провокациям и способны обеспечить безопасность судоходства и рыбного промысла в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Илья Изотов (Симферополь)