"Панцири" уничтожили цели "противника" в Крыму

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия (ЗРПК) "Панцирь" провели учения по поиску и уничтожению воздушных целей в восточной части Крымского полуострова. Об этом сообщили в Черноморском флоте (ЧФ) в четверг, 28 марта.

"Военнослужащие отработали действия по обустройству позиции на неподготовленной местности, обнаружению, идентификации, сопровождению и уничтожению воздушных целей условного противника", — приводит сообщение ЧФ агентство "Интерфакс".

В этот же день учения прошли в Новосибирской области. Военнослужащие подразделения спецназа Центрального военного округа (ЦВО) применили новейший мультифункциональный комплекс визуальной разведки "Ирония-М" для поиска условного противника, передает "РИА Новости".

ЗРПК "Панцирь" развернули в Крыму в конце 2018 года. О планах усилить ПВО Крыма сообщал командующий Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов в июне.

"Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) ото всех современных и перспективных средств воздушного нападения.