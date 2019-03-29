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29.03.2019
Известия.ru

"Панцири" уничтожили цели "противника" в Крыму

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия (ЗРПК) "Панцирь" провели учения по поиску и уничтожению воздушных целей в восточной части Крымского полуострова. Об этом сообщили в Черноморском флоте (ЧФ) в четверг, 28 марта.

"Военнослужащие отработали действия по обустройству позиции на неподготовленной местности, обнаружению, идентификации, сопровождению и уничтожению воздушных целей условного противника", — приводит сообщение ЧФ агентство "Интерфакс".

В этот же день учения прошли в Новосибирской области. Военнослужащие подразделения спецназа Центрального военного округа (ЦВО) применили новейший мультифункциональный комплекс визуальной разведки "Ирония-М" для поиска условного противника, передает "РИА Новости".

ЗРПК "Панцирь" развернули в Крыму в конце 2018 года. О планах усилить ПВО Крыма сообщал командующий Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов в июне.

"Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) ото всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ЧФ
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