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29.03.2019
ЦАМТО

Специалисты войск радиоэлектронной борьбы ЗВО "ослепили" оперативно-тактическую авиацию условного противника

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Су-34
Су-34.
Источник изображения: stream / forums.airforce.ru

ЦАМТО, 28 марта. Подразделения отдельной бригады РЭБ ЗВО в рамках тактико-специального занятия обеспечили защиту системы управления войсками от удара высокоточным оружием, подавив бортовые радиолокационные станции оперативно-тактической авиации условного противника.

В ходе практических действий пара истребителей-бомбардировщиков Су-34, имитирующая нанесение тактического удара ракетами класса "воздух-поверхность", не смогла обнаружить цели и навести на них средства авиационного поражения.

Самолеты остановил мобильный комплекс РЭБ "Красуха". В результате постановки помех специалисты РЭБ исказили навигационное поле и сделали системы ВТО "слепыми" при подготовке авиационного удара.

Кроме того, в ходе занятий комплекс РЭБ показал свою эффективность при решении задач по дезорганизации системы управления войсками, которые имитировали расчеты и средства связи отдельных центров и штабов объединений.

Всего на занятия привлекались более 250 военнослужащих, было задействовано около 50 ед. специальной техники, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
Красуха-4
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
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