Более 1 тыс. мотострелков подняли по тревоге в Подмосковье в рамках учений

Кроме того, в маневрах задействовано около 150 единиц боевой и специальной техники

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Батальонные тактические учения начались в мотострелковом соединении Западного военного округа, дислоцированном в Московской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе округа.

"На учения привлечен мотострелковый полк, усиленный танковым подразделением на танках Т-72-Б3, и самоходным гаубичным артиллерийским дивизионом "Мста-С", беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10". В настоящее время подразделения совершают марш из пункта постоянной дислокации на полигон. В ходе выдвижения были отработаны вопросы всестороннего обеспечения марша в условиях противодействия диверсионно-разведывательных групп условного противника, отражения ударов авиации, преодоления условно зараженных отравляющими веществами участков местности", - говорится в сообщении.

На этапе практических действий мотострелки во взаимодействии с танковыми подразделениями проведут специальную операцию по поиску, блокированию и уничтожению условного незаконного вооруженного формирования, укрывшегося в населенном пункте.

Главной задачей учений является совершенствование командных навыков офицерского состава и слаженности подразделений и отработка взаимодействия между мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями.

В маневрах, которые продлится до 29 марта, участвуют более 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 150 единиц боевой и специальной техники, в том числе БТР-82АМ, танки Т-72-Б3 и бронеавтомобили "Тигр".